Полотнище прапора не витримало пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Як стихія пошкодила найбільший прапор України

КО "Київзеленбуд" повідомило про тимчасове зняття головного прапора країни у столиці через пошкодження полотнища. Їх спричинили несприятливі погодні умови.

Заміна прапора вже розпочалася, фахівці планують завершити всі необхідні роботи до кінця дня 11 грудня.

Довідка: Флагшток з найбільшим прапором України в Києві заввишки майже 90 метрів. Він важить 32 тонни та підтримує полотнище прапора розміром 16 на 24 метри.

Нагадаємо, раніше у Києві тимчасово знімали найбільший прапор України для проведення планового ремонту флагштока.

Раніше прапор вже був пошкоджений сильною негодою. Тоді шов між двома частинами прапора розійшовся, його довелося замінювати.