Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на авто. Однако полиция их задержала.
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Сначала возник конфликт
Сначала между задержанными и пострадавшими возник конфликт. Впоследствии один из мужчин достал травматический пистолет и открыл огонь. Затем это сделал и второй.
На место инцидента сразу вызвали скорую и полицию, поэтому нападавшие решили бежать на своем авто. Правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения выяснили, что мужчины ехали на авто марки Chrysler.
Через несколько часов мужчин схватили. Одному из злоумышленников 29 лет, другому – 34. При задержании у злоумышленников изъяли два травматических пистолета.
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