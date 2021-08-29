Зловмисники намагалися втекти з місця злочину на авто. Однак поліція їх затримала.

Цікаво У Києві чоловік вистрибнув з 8 поверху, а після того закидав медиків камінням

Спершу виник конфлікт

Спершу між затриманими та постраждалими виник конфлікт. Згодом один із чоловіків дістав травматичний пістолет та відкрив вогонь. Потім це зробив і другий.

На місце інциденту одразу викликали швидку та поліцію, через це нападники вирішили втікати на своєму авто. Правоохоронці за допомогою записів з камер відеоспостереження з'ясували, що чоловіки їхали на авто марки Chrysler.

Через декілька годин чоловіків схопили. Одному зі зловмисників 29 років, іншому – 34. Під час затримання у зловмисників вилучили два травматичні пістолети.

Зверніть увагу! Дії чоловіків поліція кваліфікувала як хуліганство. Тепер їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Останні схожі випадки в Україні: