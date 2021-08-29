Зловмисники намагалися втекти з місця злочину на авто. Однак поліція їх затримала.
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Спершу виник конфлікт
Спершу між затриманими та постраждалими виник конфлікт. Згодом один із чоловіків дістав травматичний пістолет та відкрив вогонь. Потім це зробив і другий.
На місце інциденту одразу викликали швидку та поліцію, через це нападники вирішили втікати на своєму авто. Правоохоронці за допомогою записів з камер відеоспостереження з'ясували, що чоловіки їхали на авто марки Chrysler.
Через декілька годин чоловіків схопили. Одному зі зловмисників 29 років, іншому – 34. Під час затримання у зловмисників вилучили два травматичні пістолети.
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