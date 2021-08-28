Кидав камінням у медиків

Чоловік нібито відпочив у квартирі з компанією. Він є другом власника помешкання.

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Постраждалий буцімто був під наркотиками. Після падіння він приземлився на дах ресторану і був досить енергійним – кидався в медиків камінням.

Згодом чоловіка таки скрутили та відправили у лікарню.

Зверніть увагу! У поліції Києва журналістам 24 каналу підтвердили інформацію про падіння чоловіка з 8-го поверху. Однак більше деталей не назвали.



У Києві чоловік вистрибнув з 8 поверху і вижив



Постраждалий кидався камінням у медиків

Додамо, що наприкінці червня 2021 року з багатоповерхівки у Дніпрі випав 37-річний чоловік. Відомо, що він наклав на себе руки через великі кредити. До самогубства чоловік ходив на сеанси до психотерапевта, бо страждав на депресивні розлади.

В останній день свого життя він дочекався, коли жінка піде з дому і стрибнув з 6-го поверху. Травми були несумісні з життям.