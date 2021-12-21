В Николаеве покончила с собой 13-летняя девочка: полиция назвала причину

21 декабря 2021 , 13:35
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Полиция Николаевской области

В одной из многоэтажек Николаева 20 декабря обнаружили мертвую школьницу. 13-летняя девочка покончила с собой из-за конфликта в семье.

Полиция сообщает, что на момент смерти ребенок был дома один. Также предполагают, что она не участвовала в так называемых группах смерти.

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По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти",
– сообщила представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.

В то же время, семью ребенка правоохранители характеризуют как благополучную.

Важно! Группы смерти – это сообщества преимущественно в сети Вконтакте, рассчитанные на подростков, они носят разные названия.

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Автор: Оксана Княжик