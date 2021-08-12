К этому парня подтолкнуло то, что он не вступил в желанный ВУЗ. Он ушел из дома на проспекте Голосеевский, 106/2.

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Что известно об этом случае

Перед выходом из дома не взял с собой телефон, деньги и ключи. Куда именно он направился, неизвестно. Парню примерно 17 лет (родился в 2004 году).

Об этом сообщили в сети 12 августа и призвали всех, кто его увидит, обращаться по номеру 102. В полиции Киева пока еще не сообщали об объявлении в розыск.

Похожее событие, которое стало трагедией

19 июля Украину всколыхнула ужасная весть. В Днепре нашли тело 15-летней девочки, которая покончила с собой во дворе собственного дома.

У нее обнаружили предсмертную записку, где девушка написала, какова причина такого поступка. Оказалось, что у нее исчезло желание жить, потому что она не смогла поступить в учебное заведение.



Как понять, что ребенок хочет совершить самоубийство / Источник: Психолог и социолог для 24 канала / Инфографика 24 канала