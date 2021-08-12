До цього хлопця підштовхнуло те, що він не вступив до омріяного вишу. Він пішов із дому на проспекті Голосіївський, 106/2.

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Що відомо про цей випадок

Парубок перед виходом із дому не взяв із собою телефон, гроші та ключі. Куди саме він попрямував – невідомо. Хлопцю приблизно 17 років (народився у 2004 році).

Про це повідомили в мережі 12 серпня та закликали всіх, хто його побачить, звертатися за номером 102. У поліції Києва наразі ще не повідомляли про оголошення в розшук.

Схожа подія, яка стала трагедією

19 липня Україну сколихнула жахлива звістка. У Дніпрі знайшли тіло 15-річної дівчинки, яка наклала на себе руки у дворі власного дому.

У неї виявили передсмертну записку, де дівчина написала, яка причина такого вчинку. Виявилося, що в неї зникло бажання жити, бо вона не змогла вступити до навчального закладу.



Як зрозуміти, що дитина хоче скоїти самогубство / Джерело: Психолог та соціолог для 24 каналу / Інфографіка 24 каналу