Инцидент произошел 4 августа в одном из спальных районов столицы. Прохожие, которые увидели человека на крыше многоэтажки, вызвали патрульных.

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Приехавшие на вызов инспекторы Илья Шевчук и Дмитрий Герасименко поняли, что подросток собирается прыгнуть вниз.

Не ночевал дома из-за ссоры



Один из полицейских, спасший ребенка от самоубийства / Фото патрульной полиции Киева

Правоохранители увидели молодого человека, который сидел на парапете и в любой момент мог покончить с жизнью.

Поднявшись наверх, полицейские начали разговаривать с парнем и выяснили, что ему всего лишь 16 лет. Школьник выглядел расстроенным.

Подросток пояснил, что ушел из дома из-за семейной ссоры. Он не ночевал дома и не знал, что ему делать дальше.



Сержант, который принимал участие в спасении ребенка / Фото патрульной полиции Киева

Полицейские уговорили парня спуститься, чем спасли ему жизнь. Парня передали инспектору ювенальной превенции.

Кроме того, об инциденте рассказали матери подростка.

По данным официальной статистики, количество детских самоубийств в 2021 году существенно возросло. Случаи, когда дети пытаются покончить с собой или делают это фиксируют в Украине почти каждую неделю.