Нимесил на квартиру, или Барыги по-новому: украинцы ответили на продажу лекарства по рецепту

Апрель начался для украинцев с новости о том, что ряд лекарственных средств можно будет приобрести только по электронному рецепту. Это касается также Нимесила, который уже стал золотой жилой.

Пока одни пользователи продают пакетики с обезболивающим – подчеркиваем, что самолечение может быть вредным для вашего здоровья, – другие нашли в этом источник для мемов. Пользователи сети уже шутят, что Нимесил можно поменять на квартиру.

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Шуткам о Нимесиле нет границ

Если раньше перекупы занимались продажей виниловых пластинок и джинсов, то в 2023 году они могут сделать целое состояние на Нимесиле. Пользователи сети даже шутят, что сейчас "барыги уже не те".



Забавный мем о Нимесиле / Скриншот

Ведущая "Телевидение Торонто" Яся Кравченко, собственно, мило продемонстрировала это на видео. В ролике, который она выложила в сети, стоит в длинном пальто и зовет к себе человека с камерой. В какой-то момент Яся открывает пальто, которое внутри увешано медицинскими средствами.

Как теперь будут продавать Нимесил у аптек: смотрите видео

Не обошлось без шуток о том, что это лекарственное средство – новый биткоин. И на площадках по продаже предлагают его обменять на квартиру. При этом 5 пакетиков на недвижимость в центре. К сожалению, не указано, в каком городе.



Нимесил меняют на квартиру в центре города / Скриншот

Ведущий Владимир Остапчук не был бы собой, если бы не снял на эту тему забавное видео. В нем он – осторожно, сенситивный контент – раскрыл пакетик и высыпал его содержимое себе на лицо. Богатство и роскошь теперь выглядят так. Также он подписал в видео, что меняет обезболивающее на село в Винницкой области.

Остапчук меняет Нимесил на село в Винницкой области: смотрите видео

А еще люди жалуются на стоимость этого средства. Оно и не удивительно, ведь в аптеках их буквально размели. Даже семейные врачи рекомендовали 31 марта своим пациентам запастись. Вдруг пригодится. Поэтому те же перекупы в сети продают пакетик по стоимости упаковки.

А вот шеф-редактор 24 Канала получила +1 причину для радости. Поскольку это лекарственное средство ей не помогает, то и время она в очередях 31 марта не теряла.



А есть те, кому не пришлось стоять в очереди 31 марта / Скриншот

Есть и те, кому в пятницу удалось успешно отстоять в очередях к аптекам и урвать желанный Нимесил. Этим пользователи сети тоже активно кичатся. К слову, нечто подобное происходило с одним очень популярным в тиктоке батончиком.

К слову, в сети уже даже объяснили, почему не произошел штурм Киево-Печерской Лавры в 17:00 31 марта. Произошло это потому, что все были заняты стоянием в очередях в аптеки.

Одна из пользователей сети решила составить список дефицитных вещей за время полномасштабного вторжения. Он выглядит так:

Бензин.

Соль.

Яйца.

Генератор.

Лук.

Нимесил.

Так что у барышни возник логический риторический вопрос: "Кто следующий?"

Секрет успешного стартапа раскрыто. Не благодарите!

Еще одна дама решила спросить у пользователей, что же это за лекарство такое чудодейственное, что о нем все говорят? Один из комментаторов написал: "Мужчинам его нельзя, значительно снижает потенцию, это проблема!!! Секс главнее, чем Нимесил!"

"Секс, Нимесил и рок-н-ролл", – написала еще одна из пользователей твитера.

Мы же еще раз напоминаем, чтоПрежде чем использовать любое лекарственное средство, следует проконсультироваться с лечащим врачом.