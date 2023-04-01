Эта новость вызвала немалую боязнь у людей. Некоторые побежали в аптеки, чтобы закупить все необходимое, а некоторые решили и заработать на этом, передает 24 Канал.

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Квартира за Нимесил

К примеру, на Olx.ua уже есть с десяток объявлений о продаже Нимесила. Цены на него разные. В основном – 500 гривен за один пакетик. Но некоторые хотят и больше – более тысячи гривен.

Ну и конечно не без шуток, кое-кто готов обменять обезболивающий порошок на квартиру. Правда, маркетплейс оперативно удаляет подобные объявления.

Ажиотаж через Нимесил: смотрите фото

Заметим, что журналистка 24 Канала, по имени Юля, в Одессе более 40 минут стояла в очереди за лекарствами, которые раньше забронировала на сайте аптеки. Однако на кассе сказали, что, к сожалению, их уже нет в наличии, несмотря на предыдущую бронь.

Аптека, куда она пришла, находится в Малиновском районе города. Вместе с тем похоже, что в Одессе нет вообще Нимесила – его раскупили. Об этом сообщила журналистка, ссылаясь на слова людей и фармацевтов.

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