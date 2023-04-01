Эта новость вызвала немалую боязнь у людей. Некоторые побежали в аптеки, чтобы закупить все необходимое, а некоторые решили и заработать на этом, передает 24 Канал.
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Квартира за Нимесил
К примеру, на Olx.ua уже есть с десяток объявлений о продаже Нимесила. Цены на него разные. В основном – 500 гривен за один пакетик. Но некоторые хотят и больше – более тысячи гривен.
Ну и конечно не без шуток, кое-кто готов обменять обезболивающий порошок на квартиру. Правда, маркетплейс оперативно удаляет подобные объявления.
Ажиотаж через Нимесил: смотрите фото
Заметим, что журналистка 24 Канала, по имени Юля, в Одессе более 40 минут стояла в очереди за лекарствами, которые раньше забронировала на сайте аптеки. Однако на кассе сказали, что, к сожалению, их уже нет в наличии, несмотря на предыдущую бронь.
Аптека, куда она пришла, находится в Малиновском районе города. Вместе с тем похоже, что в Одессе нет вообще Нимесила – его раскупили. Об этом сообщила журналистка, ссылаясь на слова людей и фармацевтов.
Что изменится с 1 апреля
- В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что внедрение е-рецепта как дополнительного инструмента, который поможет приобрести именно рецептурное лекарство, не означает, что бумажным рецептом нельзя будет пользоваться в случае необходимости.
- Также необязательно даже иметь подписанное соглашение с семейным врачом, чтобы иметь возможность приобрести лекарственное средство. Рецепт может выписать как хирург, так и терапевт или онколог.
- В то же время важно отметить, что для покупки далеко не всех лекарств требуется рецепт. То есть вывод такой: 1 апреля бояться не стоит, ведь ничего не меняется.