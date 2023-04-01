Ця новина викликала неабиякий острах у людей. Дехто побіг до аптек, аби закупити все необхідне, а дехто вирішив і заробити на цьому, передає 24 Канал.
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Квартира за Німесил
До прикладу, на Olx.ua вже є з десяток оголошень щодо продажу Німесилу. Ціни на нього різні. Переважно – 500 гривень за один пакетик. Але дехто хоче і більше – понад тисячу гривень.
Ну і звісно не без жартів, дехто готовий обміняти знеболювальний порошок на квартиру. Щоправда, маркетплейс оперативно видаляє такі оголошення.
Ажіотаж через Німесил: дивіться фото
Зауважимо, що журналістка 24 Каналу, на ім'я Юля, в Одесі понад 40 хвилин стояла у черзі за ліками, які перед тим забронювала на сайті аптеки. Однак на касі сказали, що, на жаль, їх уже немає в наявності, попри попередню бронь.
Аптека, куди вона прийшла, розташована в Малиновському районі міста. Разом з тим схоже, що в Одесі немає взагалі Німесилу – його розкупили. Про це повідомила журналістка, посилаючись на слова людей та фармацевтів.
Що зміниться з 1 квітня
- У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що впровадження е-рецепту як додаткового інструменту, який допоможе придбати саме рецептурні ліки, не означає, що паперовим рецептом не можна буде користуватися у разі потреби.
- Також необов'язково навіть мати підписану угоду зі сімейним лікарем, аби мати змогу придбати лікарський засіб. Рецепт може виписати як і хірург, так і терапевт чи онколог.
- Водночас важливо заакцентувати, що для купівлі далеко не усіх ліків потрібен рецепт. Тобто висновок такий: 1 квітня боятися не варто, адже нічого суттєво не змінюється.