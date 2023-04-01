Німесил на квартиру, або Бариги по-новому: українці мемами відповіли на продаж ліків за рецептом

Квітень почався для українців з новини про те, що низку лікарських засобів можна буде придбати лише за електронним рецептом. Стосується це також Німесилу, який уже став золотою жилою.

Поки одні користувачі продають пакетики зі знеболювальним – наголошуємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, – інші знайшли в цьому джерело для мемів. Користувачі мережі вже жартують, що Німесил можна поміняти на квартиру.

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Жартам про Німесил немає меж

Якщо раніше перекупи займалися продажем вінілових платівок і джинсів, то у 2023 вони можуть зробити цілі статки на Німесилі. Користувачі мережі навіть жартують, що нині "бариги вже не ті".



Кумедний мем про Німесил / Скриншот

Ведуча "Телебачення Торонто" Яся Кравченко, власне, мило продемонструвала це на відео. У ролику, який вона виклала у мережі, вона стоїть у довгому пальто та кличе до себе людину з камерою. В якийсь момент Яся розкриває пальто, яке всередині обвішане медичними засобами.

Як тепер продаватимуть Німесил біля аптек: дивіться відео

Не минулося без жартів про те, що цей лікарський засіб – новий біткоїн. І що не майданчиках з продажу пропонують його обміняти на квартиру. Причому 5 пакетиків на нерухомість у центрі. На жаль, не вказано, в якому місті.



Німесил міняють на квартиру у центрі міста / Скриншот

Ведучий Володимир Остапчук не був би собою, якби не зняв на цю тему кумедне відео. У ньому він – обережно, сенситивний контент – розкрив пакетик і висипав його вміст собі на обличчя. Багатство та розкіш тепер мають такий вигляд. От, він підписав у відео, що міняє знеболювальне на село у Вінницькій області.

Остапчук міняє Німесил на село на Вінниччині: дивіться відео

А ще люди бідкаються на вартість цього засобу. Воно й не дивно, адже в аптеках їх буквально розмели. Навіть сімейні лікарі рекомендували 31 березня своїм пацієнтам запастися. Раптом знадобиться же. Тож ті самі перекупи в мережі продають пакетик за вартістю упаковки.

А от шеф-редакторка 24 Каналу отримала +1 причину для радості. Оскільки цей лікарський засіб їй не допомагає, то й час вона у чергах 31 березня не гаяла.



А є ті, кому не довелося стояти у чергах 31 березня / Скриншот

Є й ті, кому у п'ятницю таки вдалося успішно відстояти у чергах до аптек й урвати бажаний Німесил. Цим користувачі мережі теж активно хизуються. До слова, щось подібне відбувалося з одним дуже популярним у тіктоці батончиком.

До слова, у мережі вже навіть пояснили, чому не відбувся штурм Києво-Печерської Лаври о 17:00 31 березня. Сталося це тому, що всі були зайняті стоянням у чергах до аптек.

Одна з користувачок мережі вирішила скласти список дефіцитних речей за час повномасштабного вторгнення. Він має такий вигляд:

Бензин.

Сіль.

Яйця.

Генератор.

Цибуля.

Німесил.

Тож у панянки виникло логічне риторичне запитання: "Хто наступний?"

Секрет успішного стартапу розкрито. Не дякуйте!

Ще одна пані вирішила спитати у користувачів, що ж це за ліки такі чудодійні, що про них усі говорять? Один з коментаторів написав: "Чоловікам його не можна, значно знижує потенцію, це проблема!!! Секс найголовніше, ніж Німесил!"

"Секс, Німесил і рок-н-рол", – написала ще одна з користувачок твітера.

Ми ж вкотре нагадуємо, щоПерш ніж використовувати будь-який лікарський засіб, слід проконсультуватися з лікарем.