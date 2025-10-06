С 6 по 13 октября мир узнает имена нынешних лауреатов Нобелевских премий. Самую престижную награду получают ученые и специалисты различных отраслей за весомые исследования. Определены три человека, которые сделали открытие о неспособности иммунной системы реагировать на антигены вне первичных органов иммунной системы.

Кто получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии?

Имена Фреда Ремсдела, Мэри Бранков и Шимона Сакагучи навсегда вошли в историю, ведь именно эти ученые сделали важные исследования. За свою работу – открытие в периферийной иммунной толерантности – они получили Нобелевскую премию.

Молекулярный биолог Мэри Бранков – из США. Она работает иммунологом в Институте системной биологии в Сиэтле (Вашингтон).

Другой американец, который стал лауреатом премии – Фред Ремсдел. Он является иммунологом и вице-президентом по исследованиям в Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Шимон Сакагучи - японский ученый. Он является ведущим специалистом, профессор Киотского университета, изучает регуляторные Т-клетки и механизмы иммунной толерантности.



Лауреаты премии по медицине и физиологии / Фото Nobel Prize

Открытие ученых имеет большой потенциал и необходимо для разработки новых подходов к лечению аутоиммунных заболеваний и рака.

Ученых выбрала победителями Шведская королевская академия наук в Стокгольме. Этот год стал 116-м, когда среди сотни кандидатов выбрали трех лауркатов премии в области физиологии или медицины. Лучшие специалисты получают золотую медаль и денежный приз, размером 11 миллионов шведских крон (это 1,19 миллиона долларов), а также диплом.

Стоит отметить! Нобелевская премия – это престижная международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в науке, литературе, медицине, экономике и вклад в укрепление мира. Ее основал шведский изобретатель Альфред Нобель, чтобы отмечать людей, чьи труды приносят наибольшую пользу человечеству.

