Із 6 до 13 жовтня світ дізнається імена цьогорічних лауреатів Нобелівських премій. Найпрестижнішу нагороду отримують науковці та фахівці різних галузей за вагомі дослідження. Визначено трьох людей, які зробили відкриття щодо нездатності імунної системи реагувати на антигени поза первинними органами імунної системи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на перелік лауреатів Нобелівської премії – 2025.

Хто отримав Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології?

Імена Фреда Ремсдела, Мері Бранков і Шимона Сакагучі назавжди увійшли в історію, адже саме ці науковці зробили важливі дослідження. За свою роботу – відкриття у периферійній імунній толерантності – вони отримали Нобелівську премію.

Молекулярна біологиня Мері Бранков – зі США. Вона працює імунологом в Інституту системної біології в Сіетлі (Вашингтон).

Інший американець, який став лауретаом премії – Фред Ремсдел. Він є імунологом та віце-президентом з досліджень у Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Шимон Сакагучі — японський вчений. Він є провідним фахівцем, професор Кіотського університету, вивчає регуляторні Т-клітини та механізми імунної толерантності.



Лауреати премії з медицини та фізіології / Фото Nobel Prize

Відкриття науковців має великий потенціал та необхідне для розробки нових підходів до лікування аутоімунних захворювань та раку.

Науковців обрала переможцями Шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Цей рік став 116-м, коли серед сотні кандидатів обрали трьох лауркатів премії в галузі фізіології або медицини. Найкращі фахівці отримують золоту медаль та грошовий приз, розміром 11 мільйонів шведських крон (це 1,19 мільйона доларів), а також диплом.

Варто зазначити! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.

