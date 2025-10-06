Про це пише 24 Канал з посиланням на перелік лауреатів Нобелівської премії – 2025.

Хто отримав Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології?

Імена Фреда Ремсдела, Мері Бранков і Шимона Сакагучі назавжди увійшли в історію, адже саме ці науковці зробили важливі дослідження. За свою роботу – відкриття у периферійній імунній толерантності – вони отримали Нобелівську премію.

Молекулярна біологиня Мері Бранков – зі США. Вона працює імунологом в Інституту системної біології в Сіетлі (Вашингтон).

Інший американець, який став лауретаом премії – Фред Ремсдел. Він є імунологом та віце-президентом з досліджень у Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Шимон Сакагучі — японський вчений. Він є провідним фахівцем, професор Кіотського університету, вивчає регуляторні Т-клітини та механізми імунної толерантності.



Лауреати премії з медицини та фізіології / Фото Nobel Prize

Відкриття науковців має великий потенціал та необхідне для розробки нових підходів до лікування аутоімунних захворювань та раку.

Науковців обрала переможцями Шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Цей рік став 116-м, коли серед сотні кандидатів обрали трьох лауркатів премії в галузі фізіології або медицини. Найкращі фахівці отримують золоту медаль та грошовий приз, розміром 11 мільйонів шведських крон (це 1,19 мільйона доларів), а також диплом.

Варто зазначити! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.

