Про це пише 24 Канал з посиланням на перелік лауреатів Нобелівської премії – 2025.
Хто отримав Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології?
Імена Фреда Ремсдела, Мері Бранков і Шимона Сакагучі назавжди увійшли в історію, адже саме ці науковці зробили важливі дослідження. За свою роботу – відкриття у периферійній імунній толерантності – вони отримали Нобелівську премію.
Молекулярна біологиня Мері Бранков – зі США. Вона працює імунологом в Інституту системної біології в Сіетлі (Вашингтон).
Інший американець, який став лауретаом премії – Фред Ремсдел. Він є імунологом та віце-президентом з досліджень у Parker Institute for Cancer Immunotherapy.
Шимон Сакагучі — японський вчений. Він є провідним фахівцем, професор Кіотського університету, вивчає регуляторні Т-клітини та механізми імунної толерантності.
Відкриття науковців має великий потенціал та необхідне для розробки нових підходів до лікування аутоімунних захворювань та раку.
Науковців обрала переможцями Шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Цей рік став 116-м, коли серед сотні кандидатів обрали трьох лауркатів премії в галузі фізіології або медицини. Найкращі фахівці отримують золоту медаль та грошовий приз, розміром 11 мільйонів шведських крон (це 1,19 мільйона доларів), а також диплом.
Варто зазначити! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.
Що відомо про цьогорічних кандидатів Нобелівської премії миру?
10 жовтня в Осло Норвезький Нобелівський комітет оголошуватиме лауреатів Нобелівської премії миру, на яку претендує президент США Дональд Трамп за його зусилля щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході й за всі мирні процеси, яким він намагається сприяти.
Музиканти з Росії Монеточка та Noize MC, які визнані Кремлем "іноземними агентами", номіновані на Нобелівську премію миру за благодійний проєкт Voice of Peace. У його межах артисти підтримують гуманітарну допомогу Україні.
Однією з часто згадуваних кандидатур на цю ж премію є Юлія Навальна – дружина російського опозиціонера Олексія Навального. Вона наразі має високі шанси, згідно з прогнозами букмекерів.