Як відомо, обох артистів у Росії визнали "іноземними агентами", змусивши залишити країну. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Підставою для номінації став благодійний проєкт Voice of Peace, заснований музикантами у 2022 році. У межах цього проєкту Монеточка та Noize MC організували низку благодійних концертів, спрямованих на збір коштів для комплексної гуманітарної підтримки населення України. Зібрані кошти були призначені для надання медичної допомоги, забезпечення продуктами харчування, правового захисту та інших важливих напрямків підтримки мирних жителів.

Що відомо про антивоєнну позицію Монеточки та Noize MC