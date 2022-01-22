В ночном клубе в Винницкой области произошла стрельба: видео с места происшествия

В Винницкой области в ночном развлекательном заведении между двумя компаниями произошел конфликт. Впоследствии он перерос в драку, а дальше – в стрельбу.

Детали стрельбы в Винницкой области

Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в 03:30. На место происшествия выехали спецназовцы КОРД.

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Выяснилось, что во время потасовки один из участников вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону другой компании. В результате пострадали два человека.

Стрелок и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена полицейская операция "Гром". Силовики выбили дверь в туалет и задержали мужчин. Огнестрельное оружие они изъяли.

В Винницкой области посетитель ночного клуба начал стрелять

Что угрожает злоумышленникам

Все обстоятельства стрельбы устанавливают правоохранители. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Нападающим грозит до 7 лет тюрьмы.

Смотрите видео задержания мужчин в ночном клубе в Винницкой области:

Похожий инцидент в Черновцах

13 января на улице Парковый проезд в Черновцах посреди дня произошла стрельба. На стоянке у супермаркета мужчина подошел к автомобилю и дважды выстрелил в водителя. Пуля попала в глаза 25-летнему водителю, а нападающий скрылся.

В течение 20 минут стрелка разыскали правоохранители. Им оказался 22-летний местный житель.