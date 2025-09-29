На телеканале Ирана заблюрили ноги главы МИД Финляндии из-за длины платья
- На государственном телеканале Ирана заблюрили ноги главы МИД Финляндии Элины Валтонен из-за длины ее одежды.
- Валтонен прокомментировала инцидент, назвав его "печальным" свидетельством статуса женщин в Иране.
На государственном телеканале Ирана заблюрили ноги главы МИД Финляндии Элины Валтонен из-за длины юбки. Она 29 сентября встречалась с иранским коллегой Аббасом Арагчи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Валтонен уже прокомментировала этот инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.
Что известно об инциденте?
На кадрах видно, что заблюрили ноги всем женщинам, которые принимали участие во встрече. Сама Валтонен была в платье стандартной длины.
Впоследствии она прокомментировала инцидент, назвав действия телевидения "печальным" свидетельством статуса женщин в Иране.
Я не меняю свою одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. У меня есть политика, что, например, я не буду посещать мероприятия, которые требуют закрывать лицо или волосы,
– сказала дипломат.
Ее позицию в сети поддержали.
"Министр иностранных дел Элина говорит, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем встречается, и что она не согласится закрывать лицо и голову. Именно так работает финская женщина-министр. Если исламская мизогиния где-то этого требует, то вам не следует туда ходить", – написали министр финансов Риикка Пурра.
В соцсетях шокированы подобной практикой цензуры телевидения в Иране.
Между тем комментарии Валтонен относительно инцидента дошли до иранских СМИ.
На иранском телевидении заблюрили ноги Валтонен: смотрите видео
Цензура в Иране
В Иране один из самых жестких в мире режимов цензуры в интернете в интернете. В 2025 году он занял 176 место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы RSF.
Еще с 2010-х в стране пытаются блокировать Facebook, YouTube, Twitter. А летом 2025 года иранцев призвали удалять и WhatsApp.
За сообщения в запрещенных соцсетях активистов в 2022 – 2024 годах приговаривали к десяткам лет тюремного заключения и даже казни.