На государственном телеканале Ирана заблюрили ноги главы МИД Финляндии Элины Валтонен из-за длины юбки. Она 29 сентября встречалась с иранским коллегой Аббасом Арагчи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Валтонен уже прокомментировала этот инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.

Смотрите также В Иране захоронение жертв революции 1979 года превращают в парковку

Что известно об инциденте?

На кадрах видно, что заблюрили ноги всем женщинам, которые принимали участие во встрече. Сама Валтонен была в платье стандартной длины.

Впоследствии она прокомментировала инцидент, назвав действия телевидения "печальным" свидетельством статуса женщин в Иране.

Я не меняю свою одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. У меня есть политика, что, например, я не буду посещать мероприятия, которые требуют закрывать лицо или волосы,

– сказала дипломат.

Ее позицию в сети поддержали.

"Министр иностранных дел Элина говорит, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем встречается, и что она не согласится закрывать лицо и голову. Именно так работает финская женщина-министр. Если исламская мизогиния где-то этого требует, то вам не следует туда ходить", – написали министр финансов Риикка Пурра.

В соцсетях шокированы подобной практикой цензуры телевидения в Иране.

Между тем комментарии Валтонен относительно инцидента дошли до иранских СМИ.

На иранском телевидении заблюрили ноги Валтонен: смотрите видео

Цензура в Иране