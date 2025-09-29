На телеканалі Ірану заблюрили ноги глави МЗС Фінляндії через довжину сукні
- На державному телеканалі Ірану заблюрили ноги глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен через довжину її одягу.
- Валтонен прокоментувала інцидент, назвавши його "сумним" свідченням статусу жінок в Ірані.
На державному телеканалі Ірану заблюрили ноги глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен через довжину спідниці. Вона 29 вересня мала зустріч з іранським колегою Аббасом Арагчі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Валтонен уже прокоментувала цей інцидент. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Iltalehti.
Що відомо про інцидент?
На кадрах видно, що заблюрили ноги усім жінкам, які брали участь у зустрічі. Сама Валтонен була у сукні стандартної довжини.
Згодом вона прокоментувала інцидент, назвавши дії телебачення "сумним" свідченням статусу жінок в Ірані.
Я не змінюю свій одяг залежно від того, з ким зустрічаюся. У мене є політика, що, наприклад, я не відвідуватиму заходи, які вимагають закривати обличчя або волосся,
– сказала дипломатка.
Її позицію у мережі підтримали.
"Міністр закордонних справ Еліна каже, що не змінює одяг залежно від того, з ким зустрічається, і що вона не погодиться закривати обличчя та голову. Саме так працює фінська жінка-міністр. Якщо ісламська мізогінія десь цього вимагає, то вам не слід туди ходити", – написали міністр фінансів Ріікка Пурра.
У соцмережах шоковані подібною практикою цензури телебачення в Ірані.
Тим часом коментарі Валтонен щодо інциденту дійшли до іранських ЗМІ.
На іранському телебаченні заблюрили ноги Валтонен: дивіться відео
Цензура в Ірані
В Ірані один із найжорсткіших у світі режимів цензури в інтернеті. У 2025 році він посів 176 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси RSF.
Ще з 2010-х у країні намагаються блокувати Facebook, YouTube, Twitter. А влітку 2025 іранців закликали видаляти і WhatsApp.
За дописи у заборонених соцмережах активістів у 2022 – 2024 роках засуджували до десятків років тюремного ув'язнення і навіть страти.