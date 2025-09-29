Валтонен уже прокоментувала цей інцидент. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Iltalehti.

Що відомо про інцидент?

На кадрах видно, що заблюрили ноги усім жінкам, які брали участь у зустрічі. Сама Валтонен була у сукні стандартної довжини.

Згодом вона прокоментувала інцидент, назвавши дії телебачення "сумним" свідченням статусу жінок в Ірані.

Я не змінюю свій одяг залежно від того, з ким зустрічаюся. У мене є політика, що, наприклад, я не відвідуватиму заходи, які вимагають закривати обличчя або волосся,

– сказала дипломатка.

Її позицію у мережі підтримали.

"Міністр закордонних справ Еліна каже, що не змінює одяг залежно від того, з ким зустрічається, і що вона не погодиться закривати обличчя та голову. Саме так працює фінська жінка-міністр. Якщо ісламська мізогінія десь цього вимагає, то вам не слід туди ходити", – написали міністр фінансів Ріікка Пурра.

У соцмережах шоковані подібною практикою цензури телебачення в Ірані.

Тим часом коментарі Валтонен щодо інциденту дійшли до іранських ЗМІ.

На іранському телебаченні заблюрили ноги Валтонен: дивіться відео

Цензура в Ірані