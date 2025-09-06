Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Признал ли Иран строительство паркинга на могилах?

В столице Ирана на кладбище Бехешт-е-Захра начали строительство парковки на месте, где десятилетиями покоились казненные после революции 1979 года. Участок №41, который ранее чиновники называли "выжженным", теперь превращается в асфальтированную стоянку.

Спутниковые снимки Planet Labs показали, что работы стартовали в начале августа. На фото от 18 августа видно, что часть территории, где после казней хоронили жертв, уже заасфальтирована.

Спутниковые снимки кладбища в Иране / Фото Planet Labs PBC с сайта AP

По исследованиям преподавателя Амстердамского университета Шахина Насири и его коллег, в секторе 41 насчитывается от 5 до 7 тысяч захоронений людей, которых власти Ирана считали "религиозными преступниками", коммунистами, боевиками или монархистами.

Большинство могил и надгробий диссидентов были осквернены, а деревья на этом участке намеренно высушены,

– сказал Шахин Насири.

В 2024 году ООН предупреждала, что такие действия Ирана можно считать попыткой уничтожить доказательства собственных преступлений.

Решение о перепрофилировании также противоречит внутренним правилам Ирана. Там, как пишет издание, менять назначение земли на кладбище можно только через более 30 лет и с согласия семей погибших.

