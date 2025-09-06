Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Останки нашли во время поисковых работ в Пужниках.

Как прошло перезахоронение жертв Волынской трагедии?

В Пужники приехали делегации Украины и Польши, чтобы провести перезахоронение погибших в Волынской Трагедии. К месту прибыли исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Со стороны Польши на Тернопольщину приехали маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская, министр культуры и национального наследия Марта Ценковская, временно поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич и генеральный консул Республики Польша в Луцке Анна Новаковская.

Сегодня мы говорим не об истории, не о политике - мы сегодня говорим о человечности и о том, что мы делаем шаг навстречу друг к другу в чрезвычайно сложной исторической теме,

– отметил Александр Алферов.

Церемония включала святую мессу римско-католического обряда. Над похороненными останками пока не будет памятных знаков, ведь до сих пор продолжаются ДНК-исследования и идентификация погибших. Продлится этот процесс примерно до конца года.

"Следующие результаты идентификации будут зависеть от того, найдем ли их родственников (живых – 24 Канал), поскольку без них не будет возможности идентифицировать всех. Мы не имеем родственников всех жертв и сейчас ищем их семьи", – сообщил генетик из Поморского медицинского университета в Щецине Анджей Оссовский.

Найденные останки будут оставаться на месте эксгумации, то есть на старом кладбище в Пужниках.

В Пужниках перезахоронили жертв Волынской трагедии / Фото Укринформа

Волынская трагедия Это жестокий украинско-польский конфликт в 1943–1944 годах. Украинские повстанцы и польское население боролись за контроль над Волынью и Галичиной. В результате нападений погибли десятки тысяч мирных жителей с обеих сторон.

Что известно об эксгумации жертв Волынской трагедии?