12 бригада специального назначения "Азов" запустили новую рекламную кампанию, обнародовав новый рекрутинговый промо-ролик "А мой в "Азове". Пользователи сети начали активно обсуждать это.

В видео утверждение "А мой в "Азове" звучит в разговоре героинь с подругами, чьи мужья сидят дома, ведь боятся идти служить. Мнения украинцев по этому поводу значительно разделились, пишет 24 Канал.

Как в Украине реагируют на новую рекламу "Азова"?

Сценаристы изобразили двух женщин. Одна из них рассказывает, что ее муж и сын не выходят из дома, потому что не имеют бронирования от мобилизации. Женщина спрашивает у подруги, где сейчас ее сын, на что героиня с гордостью отвечает: "А мой в "Азове".

В сети украинцы начали активно высказываться о новом промо-ролике, в частности речь идет о том, что он напоминает военным и их близким и родным, что они могут гордиться своим выбором быть в армии.

Реакция украинцев на новый промо-ролик "Азова" / Скриншоты 24 Канала

Мы увидели взрыв дерьма в комментариях. Если вы больше за это - спасибо вам. Сегодня утром я уже скролила ряды комментариев в ФБ, где кто-то увидел "объективацию женщины", "унижение мужчин, которые не служат", "имитацию российских бордов, где жена ждет гроба и выплаты" и что это "разъединяет общество только сильнее",

– отреагировала дизайнер Александра Корчевская на негативные комментарии к видео.

Украинская журналистка Татьяна Трощинская считает, что соответствующий ролик предлагает начинать разговор о мобилизации с того, что возвращает право военным и их родным гордиться, а не "объяснять каждой соседке, "почему отпустила".

По мнению общественного активиста Дмитрия Быкова, промо-ролик четко показывает две роли, на которые распалось современное общество в Украине. Он назвал это видео коротким, но четким ответом тем, кто "боится" защищать страну.

Консультант по коммуникации Александр Равчев, комментируя ролик, сказал, что это "первая рекрутинговая кампания за несколько лет которая не является пустой тратой денег", и имеет лучшую позицию, чем сюжеты других промо-видео.

В свою очередь писатель, переводчик и военный Остап Украинец соглашается с Александром Равчевым. По его мнению, эта реклама "должна была быть источником поддержки для одних и провокацией для других, и она ею является".

В то же время есть и критические комментарии. Социолог и автор исследований по гендерным студиям Анна Гриценко написала о недостатках ролика. По ее мнению, стоило работать со страхами людей, а не унижать.

Также, по ее словам, человек, который избегает мобилизации, не пойдет к военным, которые считают его неудачником. Кроме того, она считает, что по словам, которые говорят героини видео "А мой в "Азове" не видно женщины и ее собственных достижений.