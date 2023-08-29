Пьяные женщины вопили "возвращайся в Бахмут": чем закончился скандал с военным в Каменском

В Каменском на Днепропетровщине пьяные женщины оскорбили раненого военнослужащего Константина Проценко. Они шумели ночью во время комендантского часа, и мужчина только пытался их успокоить.

Чем закончился скандал, Проценко рассказал 24 Каналу.

Читайте также "Уезжай в свой Бахмут": в Буковеле боевого медика обругал один из отдыхающих

Ночью с 26 на 27 августа защитник услышал шум на улице. Пьяная компания ссорилась с жителями дома, и угрозы вызвать полицию ничего не давали.

Тогда Константин решил сделать замечание лично. Несмотря на ПТСР, мужчина вел себя максимально сдержанно, но это не помогло. Женщины начали травить его за то, что тот "с палочкой", воевал "за деньги" и в конце концов пожелали "поймать пулю в Бахмуте".

"Героини" скандала раньше избили девушку

Часть скандала попала на видео, которое Константин снимал на телефон. Однако в темноте было трудно разглядеть лица женщин. К счастью, люди быстро среагировали и нашли контакты одной из них. Это помогло Константину написать заявление в полицию.

Правоохранители расценили действия женщин как мелкое хулиганство, и они обошлись штрафом. Однако общество считает иначе.

Защитнику написал мужчина, также столкнувшийся с "героинями". Как оказалось, за день до этого они избили его дочь.

Что известно о Константине Проценко

Мужчина служил в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Он пошел воевать почти с самого начала полномасштабного вторжения – 25 февраля 2022 года.

Защитник получил ранение 6 сентября 2022-го во время освобождения Харьковщины. На тот момент он был командиром огневой группы, которую нужно было перевести по заминированным полям. К счастью, все выжили.

Константин прошел лечение и находился дома на реабилитации. Он совсем не ожидал, что мог оказаться в такой ситуации.

Это общегосударственная проблема. Я знаю, что травят многих военнослужащих,

– отметил военный.

Он добавил, что такое отношение гражданских к защитникам очень демотивирует, и призвал поддерживать тех, кто на фронте, по крайней мере словом. По его словам, это очень ценно.

Есть ли у ветеранов будущее в Украине: последние новости