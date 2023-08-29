П'яні жінки волали "повертайся в Бахмут": чим закінчився скандал з військовим у Кам'янському

У Кам'янському на Дніпропетровщині п'яні жінки образили пораненого військовослужбовця Костянтина Проценка. Вони шуміли вночі під час комендантської години, і чоловік лише намагався їх заспокоїти.

Чим закінчився скандал, Проценко розповів 24 Каналу.

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Вночі з 26 на 27 серпня захисник почув галас надворі. П'яна компанія сварилася з мешканцями будинку, і погрози викликати поліцію нічого не давали.

Тоді Костянтин вирішив зробити зауваження особисто. Попри ПТСР, чоловік поводився максимально стримано, але це не допомогло. Жінки почали цькувати його за те, що той "з паличкою", воював "за гроші" і зрештою побажали "зловити кулю в Бахмуті".

"Героїні" скандалу раніше побили дівчину

Частина скандалу потрапила на відео, яке Костянтин знімав на телефон. Однак у темряві було важко розгледіти обличчя тих жінок. На щастя, люди швидко зреагували і знайшли контакти однієї з них. Це допомогло Костянтину написати заяву в поліцію.

Правоохоронці розцінили дії жінок як дрібне хуліганство, тож вони обійшлися штрафом. Проте суспільство вважає інакше.

Захиснику написав чоловік, який також стикнувся з "героїнями". Як виявилось, за день до цього вони побили його дочку.

Що відомо про Костянтина Проценка

Чоловік служив у 25 окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Він пішов воювати майже від початку повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року.

Захисник отримав поранення 6 вересня 2022-го під час звільнення Харківщини. На той момент він був командиром вогневої групи, яку потрібно було перевести замінованими полями. На щастя, усі вижили.

Костянтин пройшов лікування і перебував вдома на реабілітації. Він зовсім не чекав, що міг опинитись у такій ситуації.

Це загальнодержавна проблема. Я знаю, що цькують багатьох військовослужбовців,

– зазначив військовий.

Він додав, що таке ставлення цивільних до захисників дуже демотивує, і закликав підтримувати тих, що на фронті, принаймні словом. За його словами, це дуже цінно.

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