Когда пандемия закончится для Украины, риски повторных инфицирований: новости о коронавирусе

В Украине суточные показатели заболеваемости COVID-19 высокие. В то же время в Минздраве заявили, что пик волны прошел, дальше заболеваемость должна пойти на спад. Также Виктор Ляшко сообщил, что Омикрон может стать последним штаммом пандемии, коронавирус станет сезонным заболеванием. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 18 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 34 938 больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 879 детей и 870 медработников. В больницы госпитализировали 3 323 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 282 пациента умерли. Зато выздоровели 29 254 инфицированных.

Днем ранее Новые данные о "сыне" Омикрона, защита от новых штаммов: новости о коронавирусе 17 февраля

Количество заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 4 538;

Винницкая область – 687;

Волынская область – 1 118;

Днепропетровская область – 2 712;

Донецкая область – 1 833;

Житомирская область – 1 706;

Закарпатская область – 446;

Запорожская область – 1 405;

Ивано-Франковская область – 536;

Киевская область – 1 316;

Кировоградская область – 461;

Луганская область – 748;

Львовская область – 1 490;

Николаевская область – 1 235;

Одесская область – 3 587;

Полтавская область – 1 668;

Ровненская область – 824;

Сумская область – 1 118;

Тернопольская область – 608;

Харьковская область – 1 800;

Херсонская область – 980;

Хмельницкая область – 1 354;

Черкасская область – 1 273;

Черновицкая область – 381;

Черниговская область – 1114.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 116 625 тестов на коронавирус, в частности: 52 932 методом ПЦР и 5 424 методом ИФА. Также было проведено 58 269 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 18 февраля в Украине зарегистрировано 4 672 198 больных коронавирусом. 3 896 009 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, она унесла жизни 104 106 украинцев.

с начала пандемии в Украине провели 19 288 823 ПЦР тестирований.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Статистика вакцинации против коронавируса

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 17 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 65 089 человек. Так, первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, а бустерную дозу – 19 119 человек.

Общие темпы! С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 15 649 485 человек. 15 649 483 из них получили первую дозу вакцины, 15 071 517 – две дозы. Между тем дополнительную дозу получил 25 841 человек, а бустерную дозу – 636 201 человек.

Всего в стране провели 31 383 042 прививки.

Ляшко рассказал сколько украинцев спасла вакцинация против коронавируса

Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Именно вакцинация в Украине уже спасла уже около 21,5 тысячи жизней. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, это означает, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить на 17%.

В Украине зафиксировали новую мутацию штамма Омикрон

В Украине обнаружили мутацию штамма коронавируса Омикрон BA.2. Известно, что он быстрее распространяется.

В то же время по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, пока в стране фиксируют лишь единичные случаи BA.2.

Что известно о подварианте Омикрона BA.2 Этот штамм зафиксировали в начале 2022 и пока о нем известно не слишком много. Он имеет 28 дополнительных мутаций и распространяется быстрее своего предшественника. Датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% больше, чем при контакте с первоначальным вариантом Омикрона. На днях Этот штамм зафиксировали в начале 2022 и пока о нем известно не слишком много. Он имеет 28 дополнительных мутаций и распространяется быстрее своего предшественника. Датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% больше, чем при контакте с первоначальным вариантом Омикрона. На днях японские вирусологи выяснили, что BA.2 лучше размножается в легких и вызывает в них более тяжелые изменения, чем BA.1.

Пандемия в Украине может закончиться уже после Омикрон-волны, – Ляшко

Когда в Украине пройдет волна COVID-19, вызванная штаммом Омикрон, распространение вируса может перерасти в эндемическую фазу. То есть коронавирус будет распространяться и переноситься подобно другим ОРВИ. Такое мнение озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады Украины.

Дело в том, что Омикрон, который вызвал настоящий всплеск заболеваемости, значительно менее агрессивный чем предыдущие штаммы – в условиях значительного числа вакцинированных он не приводит к такому количеству госпитализаций, как раньше. Кроме того, пациенты в больницах быстрее выздоравливают, и все меньшей части пациентов нужен кислород.

В Украине планируют исследовать коронавирус в сточных водах

В США с 2020 года активно анализируют сточные воды на наличие коронавируса. Такой же метод мониторинга активно использует и ЕС.

Сначала систему планируют исследовать на уровне нескольких областей. По словам заместителя министра, сейчас основная проблема заключается в том, что этот метод целесообразнее использовать при сверхнизких показателях заболеваемости – при высоких показателях болезни диагностическая ценность такого метода теряется.

Новости о коронавирусе в мире 18 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 18 февраля в мире выявили более 420 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Латвия смягчает ограничения на въезд: что надо знать

Источник: сайт правительства Латвии

Власти Латвии приняли решение смягчить карантинные ограничения. Процесс будет происходить в несколько этапов.

В частности, с 1 марта будут приняты следующие меры:

снова откроют ночные клубы;

отменят ограничения на время работы заведений;

количество человек на мероприятиях, в общественных местах и спортзалах – будет неограниченно.

Также с 1 марта, в частности, изменят и правила въезда. Страны больше не будут делить на категории – приезжать разрешат всем при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста.

Другие ограничения планируют снять с 1 апреля, если ситуация будет под контролем и не произойдет новая вспышка заражения COVID-19.

Греция начинает туристический сезон раньше

Источник: SchengenVisaInfo.com

Греция приняла решение открыть свои границы на полтора месяца раньше. Страна официально откроет туристический сезон уже с первого дня весны. Очевидно, таким образом власти хотят восполнить потерянное из-за коронавируса туристическое время.

Исследование коронавируса

Невакцинированные имеют в 5 раз больше шансов повторно инфицироваться

Евросоюз ввел новые правила для путешествий во время COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места проживания.

Источник: New England Journal of Medicine

Новое исследование показало, что вакцинированные против COVID-19 люди имеют в 5 раз больше шансов вновь заболеть COVID-19 по сравнению с теми, кто сделал прививку. Это потому, что иммунитет, приобретенный из-за инфекции, недолговечен.

В ходе исследования ученые установили, что примерный уровень повторного инфицирования коронавирусом среди привитых составляет 2 на 100 000 населения, а среди невакцинированных – 10 на такое же количество людей.