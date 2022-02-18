Коли пандемія закінчиться для України, ризики повторних інфікувань: новини про коронавірус

В Україні добові показники захворюваності на COVID-19 високі. Водночас у МОЗ заявили, що пік хвилі минув, далі захворюваність має піти на спад. Також Віктор Ляшко повідомив, що Омікрон може стати останнім штамом пандемії, коронавірус стане сезонним захворюванням. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 18 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 34 938 хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 879 дітей та 870 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 323 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 282 пацієнти померли. Натомість одужали 29 254 інфікованих.

Днем раніше Нові дані про "сина" Омікрона, захист від нових штамів: новини про коронавірус 17 лютого

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 4 538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1 118;

Дніпропетровська область – 2 712;

Донецька область – 1 833;

Житомирська область – 1 706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1 405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1 316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1 490;

Миколаївська область – 1 235;

Одеська область – 3 587;

Полтавська область – 1 668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1 118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1 800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1 354;

Черкаська область – 1 273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 116 625 тестів на коронавірус, зокрема: 52 932 методом ПЛР та 5 424 методом ІФА. Також було проведено 58 269 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 18 лютого в Україні зареєстровано 4 672 198 хворих на коронавірус. 3 896 009 з них вже подолали хворобу. Але, на жаль, вона забрала життя 104 106 українців.

Від початку пандемії в Україні провели 19 288 823 ПЛР тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Статистика вакцинації проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 17 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 65 089 людей. Так, першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, а бустерну дозу – 19 119 людей.

Загальні темпи! Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 15 649 485 людей. 15 649 483 з них отримали першу дозу вакцини, 15 071 517 – дві дози. Тим часом додаткову дозу отримала 25 841 людина, а бустерну дозу – 636 201 людина.

Загалом в країні провели 31 383 042 щеплення.

Ляшко розповів скільки українців врятувала вакцинація проти коронавірусу

Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21,5 тисяч життів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%.

В Україні зафіксували нову мутацію штаму Омікрон

В Україні виявили мутацію штаму коронавірусу Омікрон BA.2. Відомо, що він швидше поширюється.

Водночас за словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, поки що в країні фіксують лише поодинокі випадки BA.2.

Що відомо про підваріант Омікрону BA.2 Цей штам зафіксували на початку 2022 і поки що про нього відомо не надто багато. Він має 28 додаткових мутацій і поширюється швидше за свого попередника. Данські медики з'ясували, що ймовірність захворіти на нього при контакті з родичем, що заразився, на 33% більша, ніж при контакті з первісним варіантом Омікрону. Днями Цей штам зафіксували на початку 2022 і поки що про нього відомо не надто багато. Він має 28 додаткових мутацій і поширюється швидше за свого попередника. Данські медики з'ясували, що ймовірність захворіти на нього при контакті з родичем, що заразився, на 33% більша, ніж при контакті з первісним варіантом Омікрону. Днями японські вірусологи з'ясували, що BA.2 краще розмножується у легенях і спричиняє в них важчі зміни, ніж BA.1.

Пандемія в Україні може закінчитися вже після Омікрон-хвилі, – Ляшко

Коли в Україні мине хвиля COVID-19, викликана штамом Омікрон, поширення вірусу може перерости в ендемічну фазу. Тобто коронавірус поширюватиметься і буде переноситись подібно до інших ГРВІ. Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради України.

Річ у тім, що Омікрон, який спричинив теперішній сплеск захворюваності, значно менш агресивний за попередні штами – в умовах значної кількості вакцинованих він не призводить до такої кількості госпіталізацій, як раніше. Окрім того, пацієнти у лікарнях швидше одужують, і все меншій частині пацієнтів потрібен кисень.

В Україні планують досліджувати коронавірус у стічних водах

У США від 2020 року активно аналізують стічні води на наявність коронавірусу. Такий самий метод моніторингу активно використовує і ЄС.

Спершу систему планують дослідити на рівні декількох областей. За словами заступника міністра, наразі основна проблема полягає в тому, що цей метод доцільніше використовувати при наднизьких показниках захворюваності – при високих показниках хвороби діагностична цінність такого методу втрачається.

Новини про коронавірус у світі 18 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 18 лютого у світі виявили понад 420 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.

Латвія пом'якшує обмеження на в'їзд: що треба знати

Джерело: сайт уряду Латвії

Влада Латвії прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження. Процес відбуватиметься у декілька етапів.

Зокрема, з 1 березня будуть прийняті наступні заходи:

знову відкриють нічні клуби;

скасують обмеження на час роботи закладів;

кількість осіб на заходах, в громадських місцях та спортзалах – буде необмежена.

Також з 1 березня, зокрема, змінять і правила в'їзду. Країни більше не ділитимуть на категорії – приїжджати дозволять усім за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного результату тесту.

Інші обмеження планують зняти з 1 квітня, якщо ситуація буде під контролем і не станеться новий спалах зараження COVID-19.

Греція розпочинає туристичний сезон раніше

Джерело: SchengenVisaInfo.com

Греція прийняла рішення відкрити свої кордони на півтора місяця раніше. Країна офіційно відкриє туристичний сезон вже з першого дня весни. Очевидно, у такий спосіб влада хоче заповнити втрачений через коронавірус туристичний час.

Дослідження про коронавірус

Невакциновані мають в 5 разів більше шансів повторно інфікуватись

Євросоюз запровадив нові правила для подорожей під час COVID-19. Тепер права туристів залежатимуть від їх індивідуального санітарного статусу, а не від місця проживання.

Джерело: New England Journal of Medicine

Нове дослідження показало, що нещеплені проти COVID-19 люди мають у 5 разів більше шансів знову захворіти на COVID-19 у порівнянні з тими, хто зробив щеплення. Це тому, що імунітет, набутий через інфекцію, недовговічний.

У ході дослідження вчені встановили, що приблизний рівень повторного інфікування коронавірусом серед щеплених становить 2 на 100 000 населення, а серед невакцинованих – 10 на таку ж кількість людей.