Новини про коронавірус в Україні 17 лютого
За добу понад 33 тисячі хворих
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 33 330 людей, серед них 2 837 дітей, та 961 медпрацівник. Госпіталізації потребували 3 284 людини з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 259 пацієнтів. Натомість видужали – 27 441 людина.
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Лабораторії провели 1 411 367 тестів на виявлення коронавірусу різними методами, зокрема ПЛР – 62931.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
- м. Київ – 4 378;
- Вінницька область – 667;
- Волинська область – 1012;
- Дніпропетровська область – 1952;
- Донецька область – 1757;
- Житомирська область – 957;
- Закарпатська область – 492;
- Запорізька область – 1597;
- Івано-Франківська область – 542;
- Київська область – 1259;
- Кіровоградська область – 541;
- Луганська область – 738;
- Львівська область – 919;
- Миколаївська область – 928;
- Одеська область – 2847;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1007;
- Сумська область – 1159;
- Тернопільська область – 624;
- Харківська область – 1754;
- Херсонська область – 2842;
- Хмельницька область – 1439;
- Черкаська область – 1112;
- Чернівецька область – 429;
- Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 637 260 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 17 лютого одужали 3 866 755 людей.
Жертвами коронавірусу стали 103 824 мешканців країни.
Ще 66 тисяч українців вакцинували проти COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні за добу 16 лютого вакцинували проти коронавірусу ще 66 тисяч людей. Більшість з них отримали друге щеплення. Зокрема, першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 606 людей, а бустерну дозу – 18 024 людини.
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Щеплення проводили 960 мобільних бригад з імунізації, 3279 пунктів щеплення та 423 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина.
За даними МОЗ, в Україні отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини.
Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,
- Coronavac – 4 981 201,
- AstraZeneca – 1 638 634,
- Moderna – 1 536 835,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
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Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу
Біатлоністка Блашко отримала негативні тести на коронавірус
Джерело: biathlon.com.ua
Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко отримала 2 негативні тести на коронавірус та приєдналася до команди на Олімпіаді у Пекіні. Однак, на жаль, для спортсменки шансів виступити на Пекіні вже не залишилося. Зазначимо, що тренер збірної Урош Велепець заявляв, що COVID-19 Блашко переносила безсимптомно.
Новини про коронавірус у світі 17 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 17 лютого у світі виявили понад 418 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Дослідження коронавірусу
COVID-19 негативно впливає на здоров'я
Джерело: MedicalXpress
Дослідження показує, що коронавірус пов’язаний з підвищеним ризиком розладів психічного здоров’я, включаючи тривогу, депресію і розлади сну, протягом року після первинного зараження.
Зокрема, люди з COVID-19 показали на 60% вищий ризик виникнення будь-якого психічного діагнозу.
Деталі тут Знайшли ще один негативний вплив коронавірусу на здоров'я
COVID вражає літніх людей
Джерело: BMJ
Відомо, що легені – далеко не єдина ціль коронавірусу, і патоген може вражати інші життєво важливі органи. Особливо вірус небезпечний для людей похилого віку. Найчастіше люди після недуги скаржилися на:
- дихальну недостатність;
- підвищену стомлюваність;
- підвищений артеріальний тиск;
- порушення серцевого ритму;
- проблеми з пам'яттю.
Новий метод виявити коронавірус
Джерело: Сhina Daily
Вчені з Китаю створили нову систему, що дозволяє виявляти поширення коронавірусу у повітрі. Мовиться про портативний колектор, який "всмоктує" з повітря аерозольні частинки, що можуть містити в собі коронавірус. Потім система розчиняє отримані зразки рідини, а згодом детектор аналізує склад на наявність нуклеїнових кислот вірусу.