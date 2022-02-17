Госпіталізації потребували 3 284 людини з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 259 пацієнтів. Натомість видужали – 27 441 людина.

Увага У ВООЗ розповіли, яка наразі ситуація з COVID-19 у світі

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