Госпіталізації потребували 3 284 людини з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 259 пацієнтів. Натомість видужали – 27 441 людина.
Увага У ВООЗ розповіли, яка наразі ситуація з COVID-19 у світі
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Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 33 330 людей, серед них 2 837 дітей, та 961 медпрацівник.
Госпіталізації потребували 3 284 людини з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 259 пацієнтів. Натомість видужали – 27 441 людина.
Увага У ВООЗ розповіли, яка наразі ситуація з COVID-19 у світі
Доповнюємо новину..