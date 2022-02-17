В госпитализации нуждались в 3 284 человека с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 259 пациентов. При этом выздоровели – 27 441 человек.

Внимание В ВОЗ рассказали, какая сейчас ситуация с COVID-19 в мире

Лаборатории провели 1 411 367 тестов на выявление коронавируса различными методами, в частности ПЦР – 62 931.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев – 4 378;
  • Винницкая область – 667;
  • Волынская область – 1012;
  • Днепропетровская область – 1952;
  • Донецкая область – 1757;
  • Житомирская область – 957;
  • Закарпатская область – 492;
  • Запорожская область – 1597;
  • Ивано-Франковская область – 542;
  • Киевская область – 1259;
  • Кировоградская область – 541;
  • Луганская область – 738;
  • Львовская область – 919;
  • Николаевская область – 928;
  • Одесская область – 2847;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровенская область – 1007;
  • Сумская область – 1159;
  • Тернопольская область – 624;
  • Харьковская область – 1754;
  • Херсонская область – 2842;
  • Хмельницкая область – 1439;
  • Черкасская область – 1112;
  • Черновицкая область – 429;
  • Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 637 260 случаев коронавирусной болезни. По состоянию на 17 февраля выздоровели 3 866 755 человек.

Жертвами коронавируса стали 103 824 жителей страны.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала