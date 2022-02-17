В госпитализации нуждались в 3 284 человека с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 259 пациентов. При этом выздоровели – 27 441 человек.

Внимание В ВОЗ рассказали, какая сейчас ситуация с COVID-19 в мире

Лаборатории провели 1 411 367 тестов на выявление коронавируса различными методами, в частности ПЦР – 62 931.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 4 378;

Винницкая область – 667;

Волынская область – 1012;

Днепропетровская область – 1952;

Донецкая область – 1757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область – 1597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область – 919;

Николаевская область – 928;

Одесская область – 2847;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1007;

Сумская область – 1159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область – 1754;

Херсонская область – 2842;

Хмельницкая область – 1439;

Черкасская область – 1112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 637 260 случаев коронавирусной болезни. По состоянию на 17 февраля выздоровели 3 866 755 человек.

Жертвами коронавируса стали 103 824 жителей страны.

Обратите внимание! В целом украинские лаборатории за время пандемии провели 19 235 891 ПЦР-тест для диагностики коронавируса.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала