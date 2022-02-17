Новости о коронавирусе в Украине 17 февраля
За сутки более 33 тысяч больных
Источник: Минздрав
За последние сутки в Украине заболели коронавирусом 33 330 человек, среди них 2 837 детей и 961 медработник. В госпитализации нуждались 3 284 человека с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 259 пациентов. В то же время выздоровел 27 441 человек.
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Лаборатории провели 1 411 367 тестов на выявление коронавируса различными методами, в частности ПЦР – 62 931.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 4 378;
- Винницкая область – 667;
- Волынская область – 1 012;
- Днепропетровская область – 1 952;
- Донецкая область – 1 757;
- Житомирская область – 957;
- Закарпатская область – 492;
- Запорожская область – 1 597;
- Ивано-Франковская область – 542;
- Киевская область – 1 259;
- Кировоградская область – 541;
- Луганская область – 738;
- Львовская область – 919;
- Николаевская область – 928;
- Одесская область – 2 847;
- Полтавская область – 1 523;
- Ровненская область – 1 007;
- Сумская область – 1 159;
- Тернопольская область – 624;
- Харьковская область – 1 754;
- Херсонская область – 2 842;
- Хмельницкая область – 1 439;
- Черкасская область – 1 112;
- Черновицкая область – 429;
- Черниговская область – 1 084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 4 637 260 случаев коронавирусной болезни. По состоянию на 17 февраля выздоровели 3 866 755 человек.
Жертвами коронавируса стали 103 824 жителя страны.
Еще 66 тысяч украинцев вакцинировали против COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине за сутки 16 февраля вакцинировали против коронавируса еще 66 тысяч человек. Большинство из них получили вторую прививку. В частности, первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек. Известно, что дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную дозу – 18 024 человека.
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Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3 279 пунктов прививки и 423 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек.
По данным Минздрава, в Украине получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека.
В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,
- Coronavac – 4 981 201,
- AstraZeneca – 1 638 634,
- Moderna – 1 536 835,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
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Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала
Биатлонистка Блашко получила отрицательные тесты на коронавирус
Источник: biathlon.com.ua
Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко получила 2 негативных теста на коронавирус и присоединилась к команде на Олимпиаде в Пекине. Однако, к сожалению, для спортсменки шансов выступить в Пекине уже не осталось. Отметим, что тренер сборной Урош Велепец заявлял, что COVID-19 Блашко переносила бессимптомно.
Новости о коронавирусе в мире 17 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 17 февраля в мире выявили более 418 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
COVID-19 отрицательно влияет на здоровье
Источник: MedicalXpress
Исследование показывает, что коронавирус связан с повышенным риском расстройств психического здоровья, включая тревогу, депрессию и расстройства сна в течение года после первичного заражения.
В частности, люди с COVID-19 показали на 60% более высокий риск возникновения любого психического диагноза.
Детали здесь Нашли еще одно негативное влияние коронавируса на здоровье
COVID поражает пожилых людей
Источник: BMJ
Известно, что легкие далеко не единственная цель коронавируса, и патоген может поражать другие жизненно важные органы. Особенно вирус опасен для пожилых людей. Чаще люди после недуга жаловались на:
- дыхательную недостаточность;
- повышенную утомляемость;
- повышенное АД;
- нарушение сердечного ритма;
- проблемы с памятью.
Новый метод выявления коронавируса
Источник: Сhina Daily
Ученые из Китая создали новую систему, позволяющую обнаруживать распространение коронавируса в воздухе. Речь идет о портативном коллекторе, который "всасывает" из воздуха аэрозольные частицы, которые могут содержать коронавирус. Потом система растворяет полученные образцы жидкости, а затем детектор анализирует состав на наличие нуклеиновых кислот вируса.