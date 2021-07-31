Главные новости 31 июля: Стрельба в Киеве, взрыв на донецкой шахте и бронза Свитолиной

В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна. В Донецкой области произошел взрыв на шахте, есть пострадавшие. В Черкассах группа байкеров избила молодых парня и девушку. А украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Такими были главные новости Украины и мира 31 июля.

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Стрельба в Киеве "за Россию-матушку"

Источник: телеграм-канал "Киев Оперативный"

Возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра", что в Киеве, мужчина устроил стрельбу из окна. Сам стрелок заявил, что якобы является боевиком "ДНР" и стреляет по "хохлам за Россию-матушку".

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. После брани он совершил один выстрел по прохожим. К счастью, никто не пострадал. Впоследствии в сети рассказали, что к стрелку уже наведались правоохранители. Мужчина начал оправдываться и называть свое поведение шуткой.

Говорит, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Говорит, что хотел, чтобы было смешно. А теперь как-то не очень,

– говорится в сообщении.

В Киеве мужчина устроил стрельбу: смотрите видео (осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика, 18+)

Взрыв на шахте в Донецкой области

Источник: ГСЧС

В поселке Удачное, что в Донецкой области, произошел взрыв на шахте. Он прогремел в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

В результате взрыва пострадали 10 горняков. Их оперативно госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. По данным областной Нацполиции, жизнь одного из работников шахты оборвалась.

Причины взрыва

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. Однако правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по статье 272 о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Драка в Черкассах с участием байкеров

Источник: 24 канал

В центре Черкасс группа байкеров из Одессы напала на двух местных жителей. Они не только избили пару, но и разбили их машину. Известно, что байкеры участвуют в ежегодном мероприятии "Мотопробег единство Украины" и прибыли из Одессы.

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Что стало причиной конфликта

Как рассказала потерпевшая, причиной конфликта стал обгон колонны мотоциклистов на автомобиле.

Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая ругань всякую, харкали на машину. Мы начали убегать от них и использовали баллончик как защиту, когда они зажимали нас со всех сторон,

– рассказала девушка.

Пара пыталась защищаться, но на видео видно, что многочисленные байкеры оттащили парня, таскали по земле за волосы девушку. Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители. Они подтвердили факт повреждения байкерами автомобиля.

Сейчас сведения о драке внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает:

ограничением свободы на срок до 5 лет,

лишением свободы на срок до 4 лет.

В каком состоянии пострадавшие

Пару пришлось госпитализировать с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга. Девушка также рассказала, что болят почки и ребра.

Байкеры назвали это провокацией

В комментарии 24 каналу организатор мероприятия "Мотопробег Единства" Николай Спиридонов рассказал, что обнародованное в сети видео, это лишь часть инцидента. По его словам, молодые люди спровоцировали конфликт, который позже перерос в драку.

Я считаю, что это был спланированный акт, потому что нас как кегли пытались сбивать (на дороге – 24 канал), провоцировали. Такое впечатление, что нас вели и ждали все время,

– сказал мотоциклист.

Байкеры избили молодую пару: смотрите видео

Свитолина завоевала "бронзу"

Источник: 24 канал

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. В поединке за бронзовую медаль украинская теннисистка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч длился 2 часа и 27 минут.

Заметим, что в полуфинале соревнований Свитолина проиграла чешке Маркете Вондрушовой. Поэтому этот матч для нее был последней возможностью получить награду на Олимпиаде.

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После поединка Свитолина призналась, что трудно было вернуться на корт после поражения.

Для меня победа – невероятные ощущения. Если честно, пыталась бороться до конца. Проигрывала и во втором сете, и в третьем, но боролась до конца и пыталась отдавать все силы до конца,

– сказала Элина.

Владимир Зеленский сразу же поздравил теннисистку с получением "бронзы" на Олимпиаде-2020. Украинский лидер подчеркнул, что это – исторический для Украины момент.

На Украину движется циклон

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Украину с 1 августа посетит циклон Гвидо, который сейчас свирепствует над Польшей, Словакией и Венгрией. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, атмосферный фронт циклона заденет грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть.

Важно Прогноз погоды на 1 августа: на западе грозы и похолодание, а на востоке жара до +34

Температура воздуха в течение дня составит +29...+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежее на несколько градусов – +26...+30 градусов.

Синоптик отметила, что "в Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов".

В каких регионах объявили об опасности

По данным Укргидрометцентра, на воскресенье, 1 августа, на Западе Украины объявили желтый уровень опасности. Грозы, шквал и град прогнозируют в следующих областях:

Львовской;

Ровненской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской.

Кроме того, в эпицентре непогоды окажутся Буковина и Закарпатье.