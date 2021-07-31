Головні новини 31 липня: Стрілянина у Києві, вибух на донецькій шахті та "бронза" Світоліної

У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна. У Донецькій області стався вибух на шахті, є постраждалі. У Черкасах група байкерів побила молодих хлопця та дівчину. А українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпіаді у Токіо. Такими були головні новини України та світу 31 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня

Стрілянина у Києві "за Росію-матушку"

Джерело: телеграм-канал "Київ Оперативний"

Біля торгового центру Dream Town, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра", що у Києві, чоловік влаштував стрілянину з вікна. Сам стрілець заявив, що нібито є бойовиком "ДНР" та стріляє по "хохлах за Росію-матушку".

На опублікованих у мережі кадрах видно, що чоловік перебуває у нетверезому стані. Після лайки він здійснив один постріл по перехожих. На щастя, ніхто не постраждав. Згодом у мережі розповіли, що до стрілка вже навідалися правоохоронці. Чоловік почав виправдовуватися і називати свою поведінку жартом.

Каже, що то "був жарт" і взагалі він не дуже розумів, що каже. Каже, що хотів, щоб було смішно. А тепер якось не дуже,

– мовиться у повідомленні.

У Києві чоловік влаштував стрілянину: дивіться відео (обережно, на кадрах присутня нецензурна лексика, 18+)

Вибух на шахті на Донеччині

Джерело: ДСНС

У селищі Удачне, що у Донецькій області, стався вибух на шахті. Він прогримів о 05:12 у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів.

Внаслідок вибуху постраждали 10 гірників. Їх оперативно госпіталізували в Центральну районну лікарню Покровська. За даними обласної Нацполіції, життя одного з працівників шахти обірвалося.

Причини вибуху

Наразі невідомо, що саме спричинило вибух. Однак правоохоронці розв'язують питання щодо відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за статтею 272 про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Бійка у Черкасах за участю байкерів

Джерело: 24 канал

У центрі Черкас група байкерів з Одеси напала на двох місцевих жителів. Вони не лише побили пару, але й розтрощили їхню автівку. Відомо, що байкери беруть участь у щорічному заході "Мотопробіг Єдність України" і прибули з Одеси.

Більше про це У Черкасах група байкерів побила молодих хлопця та дівчину: деталі інциденту

Що стало причиною конфлікту

Як розповіла потерпіла, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі.

Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи лайку всіляку, харкали на машину. Ми почали тікати від них і використовували балончик як захист, коли вони затискали нас з усіх боків,

– розповіла дівчина.

Пара намагалася захищатися, але на відео видно, що численні байкери відтягли хлопця, тягали по землі за волосся дівчину. Згодом на місце події прибули правоохоронці. Вони підтвердили факт пошкодження байкерами автомобіля.

Наразі відомості про бійку внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 хуліганство. Санкція цієї статті передбачає:

обмеженням волі на строк до 5 років,

позбавленням волі на строк до 4 років.

В якому стані постраждалі

Пару довелося госпіталізувати з множинними травмами та забоями, в обох струс мозку. Дівчина також розповіла, що болять нирки та ребра.

Байкери назвали це провокацією

У коментарі 24 каналу організатор заходу "Мотопробіг Єдності Микола Спірідонов розповів, що оприлюднене у мережі відео, це лише частина інциденту. За його словами, молоді люди спровокували конфлікт, який пізніше переріс у бійку.

Я вважаю, що це був спланований акт, бо нас як кеглі намагалися збивати (на дорозі – 24 канал), провокували. Таке враження, що нас вели та чекали увесь час,

– сказав мотоцикліст.

Байкери побили молоду пару: дивіться відео

Світоліна виборола "бронзу"

Джерело: 24 канал

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо. У поєдинку за бронзову медаль українська тенісистка здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану. Матч тривав 2 години та 27 хвилин.

Зауважимо, що у півфіналі змагань Світоліна програла чешці Маркеті Вондрушовій. Тож цей матч для неї був останньою можливістю здобути нагороду на Олімпіаді.

Актуально Впала на корт зі сльозами на очах: емоції Світоліної після "бронзи" Олімпіади – яскраві фото

Після поєдинку Світоліна зізналася, що важко було повернутися на корт після поразки.

Для мене перемога – неймовірні відчуття. Якщо чесно намагалася боротися до кінця. Програвала і в другому сеті, і в третьому, але боролася до кінця і намагалася віддавати всі сили до кінця,

– сказала Еліна.

Володимир Зеленський одразу ж привітав тенісистку зі здобуттям "бронзи" на Олімпіаді-2020. Український лідер наголосив, що це – історична для України мить.

На Україну суне циклон

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

В Україну з 1 серпня завітає циклон Гвідо, який наразі лютує над Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, атмосферний фронт циклона зачепить грозовими дощами західні області України, а також місцями північну частину.

Важливо Прогноз погоди на 1 серпня: на заході грози та похолодання, а на сході спека до +34

Температура повітря протягом дня становитиме +29...+32 градуси, на сході та півдні до +34 градусів. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів – +26...+30 градусів.

Синоптикиня зауважила, що "у Києві серпень дебютуватиме спекою, максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів".

У яких регіонах оголосили про небезпеку

За даними Укргідрометцентру, на неділю, 1 серпня, на Заході України оголосили жовтий рівень небезпеки. Грози, шквал та град прогнозують у таких областях:

Львівській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Івано-Франківській.

Окрім того, в епіцентрі негоди опиняться Буковина та Закарпаття.