Зеленский отметил, что "наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде в Токио".

Актуально Упала на корт со слезами на глазах: эмоции Свитолиной после "бронзы" Олимпиады – яркие фото

Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости. Спасибо,
– подчеркнул президент.

"Бронза" Свитолиной в Токио: главное

  • В Токио Элина Свитолина 31 июля встретилась на корте с представительницей Казахстана – Еленой Рыбакиной.
  • Поединок длился примерно 2,5 часа и завершился со счетом 1:2 (6:1, 5:7, 4:6) в пользу Свитолиной.
  • После игры украинская теннисистка упала на корт. На глазах у девушки были слезы.
  • Украинка призналась, что очень уставшая и истощенная психологически. Сейчас она планирует восстанавливаться.
  • Спортсменка подчеркнула, что медаль очень важна для нее, это – "невероятные ощущения".