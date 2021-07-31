Зеленский отметил, что "наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде в Токио".
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Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости. Спасибо,
– подчеркнул президент.
"Бронза" Свитолиной в Токио: главное
- В Токио Элина Свитолина 31 июля встретилась на корте с представительницей Казахстана – Еленой Рыбакиной.
- Поединок длился примерно 2,5 часа и завершился со счетом 1:2 (6:1, 5:7, 4:6) в пользу Свитолиной.
- После игры украинская теннисистка упала на корт. На глазах у девушки были слезы.
- Украинка призналась, что очень уставшая и истощенная психологически. Сейчас она планирует восстанавливаться.
- Спортсменка подчеркнула, что медаль очень важна для нее, это – "невероятные ощущения".