Зеленский отметил, что "наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде в Токио".

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Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости. Спасибо,

– подчеркнул президент.

"Бронза" Свитолиной в Токио: главное

В Токио Элина Свитолина 31 июля встретилась на корте с представительницей Казахстана – Еленой Рыбакиной.

Поединок длился примерно 2,5 часа и завершился со счетом 1:2 (6:1, 5:7, 4:6) в пользу Свитолиной.

После игры украинская теннисистка упала на корт. На глазах у девушки были слезы.

Украинка призналась, что очень уставшая и истощенная психологически. Сейчас она планирует восстанавливаться.

Спортсменка подчеркнула, что медаль очень важна для нее, это – "невероятные ощущения".

Заметьте! Элина Свитолина не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио. Она проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой. Украинка призналась, что ей не удалось реализовать свои шансы.