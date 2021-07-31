Зеленський зауважив, що "наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді у Токіо".
Актуально Впала на корт зі сльозами на очах: емоції Світоліної після "бронзи" Олімпіади – яскраві фото
Це перша олімпійська медаль країни у тенісі з початку незалежності. Дякую,
– наголосив президент.
"Бронза" Світоліної у Токіо: головне
- У Токіо Еліна Світоліна 31 липня зустрілася на корті з представницею Казахстану – Оленою Рибакіною.
- Поєдинок тривав приблизно 2,5 години і завершився з рахунком 1:2 (6:1, 5:7, 4:6) на користь Світоліної.
- Після гри українська тенісистка впала на корт. На очах у дівчини були сльози.
- Українка зізналася, що дуже втомлена та виснажена психологічно. Наразі вона планує відновлюватися.
- Спортсменка наголосила, що медаль є дуже важливою для неї, це – "неймовірні відчуття".