В Тернопольской области женщина утопила новорожденного в туалете
Источник:Городской районный суд Тернополя
В Тернопольской области суд назначил полтора года условного срока женщине, которая утопила своего новорожденного ребенка в унитазе. Она признала вину, раскаялась и сказала, что находилась в стрессовом состоянии.
Суд объявил женщину виновной в умышленном убийстве новорожденной девочки, что предусматривает до пяти лет заключения. Впрочем, учитывая все обстоятельства, назначил полтора года условного срока.
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После родов женщина находилась в стрессовом состоянии
В Тернопольской области женщина родила ребенка в туалете. После этого она утопила новорожденную дочь в унитазе. Отмечают, что женщина не хотела иметь ребенка.
По этой причине она скрывала свою беременность. Свою вину обвиняемая признала, отметили в суде. Более того, женщина раскаялась в содеянном и объяснила, что во время и после родов находилась в стрессовом состоянии.
Суд учел все факторы и признал ее виновной в умышленном убийстве ребенка. Однако от отбывания наказания уволил и назначил полтора года испытательного срока.
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