На Тернопільщині жінка втопила новонароджену дитину в туалеті
Джерело:Міський районний суд Тернополя
У Тернопільській області суд призначив півтора року умовного терміну жінці, яка втопила свою новонароджену дитину в унітазі. Вона визнала провину, розкаялася та сказала, що перебувала у стресовому стані.
Суд оголосив жінку винною в умисному вбивстві новонародженої дитини, що передбачає до п'яти років ув'язнення. Втім, врахувавши всі обставини, призначив півтора року умовного терміну.
Читайте також Жінка дізналася про свою вагітність, коли народила доньку вдома у ліжку
Після пологів жінка перебувала у стресовому стані
У Тернопільській області жінка народила дитину в туалеті. Після цього вона втопила новонароджену доньку в унітазі. Зазначають, що жінка не хотіла мати дитину.
З цієї причини вона приховувала свою вагітність. Свою провину обвинувачена визнала, зазначили у суді. Щобільше, жінка розкаялася у скоєному і пояснила, що під час та після пологів перебувала у стресовому стані.
Суд врахував усі фактори та визнав її винною в умисному вбивстві дитини. Однак від відбування покарання звільнив та призначив півтора року іспитового терміну.
Зверніть увагу В Івано-Франківську жінка під час масажу підпалила клієнтку: потерпіла померла
На Житомирщині батько рік ґвалтував рідну доньку
- У Житомирській області засудили чоловіка, який розбещував та ґвалтував власну доньку. Відомо, що дівчинці всього 12 років.
- Педофіл упродовж року знущався з дитини. Дівчинка жалілася мамі, однак та ігнорувала моторошну ситуацію.
- Шкільна психологиня звернула увагу на пригнічений стан дівчинки та дізналася від неї правду. Працівники навчального закладу викликали правоохоронців.
- Чоловіку призначили покарання у вигляді 13 років тримання під вартою. А постраждалу дитину та її рідну сестру на виховання взяла прийомна сім’я.