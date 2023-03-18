На Тернопільщині жінка втопила новонароджену дитину в туалеті

У Тернопільській області суд призначив півтора року умовного терміну жінці, яка втопила свою новонароджену дитину в унітазі. Вона визнала провину, розкаялася та сказала, що перебувала у стресовому стані.

Суд оголосив жінку винною в умисному вбивстві новонародженої дитини, що передбачає до п'яти років ув'язнення. Втім, врахувавши всі обставини, призначив півтора року умовного терміну.

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Після пологів жінка перебувала у стресовому стані

У Тернопільській області жінка народила дитину в туалеті. Після цього вона втопила новонароджену доньку в унітазі. Зазначають, що жінка не хотіла мати дитину.

З цієї причини вона приховувала свою вагітність. Свою провину обвинувачена визнала, зазначили у суді. Щобільше, жінка розкаялася у скоєному і пояснила, що під час та після пологів перебувала у стресовому стані.

Суд врахував усі фактори та визнав її винною в умисному вбивстві дитини. Однак від відбування покарання звільнив та призначив півтора року іспитового терміну.

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