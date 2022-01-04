Новые детали секс-скандала: священник отреагировал на обвинение француза в изнасиловании
Источник:ТСН
Французский аспирант Николя Имбер обвиняет в изнасиловании священника УПЦ (Московского патриархата). Архимандрит Ахилла намерен подать встречное заявление и говорит, что с делом разбирается полиция.
Архимандрит Ахилла (Шахтерин) служит в монастыре в честь иконы Божией Матери "Киево-Братская" многие годы. О скандале о себе он узнал из интернета.
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Часть рассказа священника и аспиранта – похожие
Полиция занимается этим. Я ведь тоже не буду ждать, когда такие обвинения будут звучать,
– отметил архимандрит Ахилла.
Священник рассказал, что вместе с аспирантом было застолье: пробовали три настойки, ели борщ и пельмени. Ахилла заверил, что Имбер сам попросил переночевать, ему дали пижаму и уложили.
Священник уверяет, что поведение француза изменилось: мол, он был агрессивен, когда его выпроваживали.
В полиции подтвердили, что француз подал заявление
В полиции Киевской области подтвердили, что заявление от французского аспиранта поступило. Священника уже допросила. Пока правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.
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Что известно о скандале со священником УПЦ МП:
- Француз приехал в Киев для исследования восточного православия.
- Имбер общался со священниками и параллельно читал лекции в Киевском политехническом университете.
- В преддверии инцидента он инфицировался коронавирусом.
- Он обратился к знакомому священнику УПЦ МП.
- Священнослужитель вроде бы дал ему выпить спиртное и уложил спать, а потом изнасиловал.