Мужчина приехал в Киев, чтобы исследовать отношения в православной церкви. В рамках этого он часто общался со священниками.
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Имбер обвинил священника в изнасиловании
Иностранец также читал лекции в Киевском политехническом институте. Впоследствии у француза диагностировали коронавирус.
Когда Имберу стало очень плохо, он обратился к священнику Московского патриархата. Он же пригласил мужчину к себе, накормил, напоил водкой, а потом уложил спать.
Далее, по словам француза, священник пришел в комнату к нему и лег рядом. Мужчина отметил, что был очень обессилен, чтобы сопротивляться, когда "священник насиловал его".
Реакция УПЦ МП
В Московском патриархате заявили, что об инциденте пока ничего не слышали. Спикер УПЦ МП, архиепископ Климент посоветовал иностранцу обращаться к правоохранителям.
Если у человека есть какие-то проблемы, то надо обращаться в следственные органы. В соответствии с тем, как цивилизованно все это решается,
– отметил он.
Полицейские уже выясняют обстоятельства ситуации. Пострадавшему там сказали, что расследование может затянуться на месяцы.
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