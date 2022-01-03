Чоловік приїхав до Києва, аби досліджувати відносини в православній церкві. У межах цього він часто спілкувався зі священниками.

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Імбер звинуватив священника у зґвалтуванні

Іноземець також читав лекції в Київському політехнічному інституті. Згодом у француза діагностували коронавірус.

Коли Імберу стало дуже погано, він звернувся до священника Московського патріархату. Він же запросив чоловіка до себе, нагодував, напоїв горілкою, а тоді вклав спати.

Далі, за словами француза, священник прийшов у кімнату до нього та ліг поруч. Чоловік наголосив, що був дуже знесилений, аби пручатися, коли "священник ґвалтував його".

Реакція УПЦ МП

У Московському патріархаті заявили, що про інцидент наразі нічого не чули. Речник УПЦ МП архієпископ Климент порадив іноземцю звертатись до правоохоронців.

Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується,

– зазначив він.

Поліцейські вже з'ясовують обставини ситуації. Постраждалому там сказали, що розслідування може затягнутися на місяці.

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