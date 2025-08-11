Владимир Зеленский провел Ставку и принял решение о финансировании, закупках техники и упрощении награждения для военных. Новые правила заработают уже в ближайшее время.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины. Он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассмотрели вопросы, которые подняли воины непосредственно на фронте.

Президент утвердил изменения для улучшения обеспечения украинских военных

Глава государства подтвердил: есть конкретные решения, которые вскоре внедрят для улучшения обеспечения украинских бригад и упрощения процедур награждения.

Прежде всего, утвердили возможность закупки пикапов, квадроциклов и другой техники за средства прямого финансирования боевым бригадам. Этот вопрос неоднократно поднимали воины, и теперь такую технику можно будет покупать как новую, так и бывшую в употреблении. Финансирование будет работать по схеме, подобной закупке беспилотников. На этой неделе правительство формализует соответствующие документы, чтобы уже в августе эта норма начала действовать.

Кроме того, Зеленский поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений. Обновленные правила предусматривают, что каждая бригада будет получать по 7 миллионов гривен на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Это означает рост финансовой поддержки на десятки миллионов гривен, что существенно расширит возможности для закупки необходимого оборудования и ресурсов.

Также было принято решение об упрощении и цифровизации процесса списания военного имущества. Правительство изменит документы, чтобы предоставить больше полномочий командирам корпусов и бригад, сократить сроки списания и уменьшить бюрократические преграды.

Еще одним важным вопросом стала процедура награждения военных. Президент подчеркнул, что задержки во вручении отличий, которые иногда длятся месяцами или даже полгода, недопустимы. Поручено максимально упростить и ускорить этот процесс, ликвидировать лишние согласования. Министерство обороны уже наработало предложения по модернизации документов, и в ближайшее время эти изменения внедрят.

Кроме того, на Ставке обсуждались другие вопросы, которые были подняты командирами во время поездок Зеленского на Харьковщину и Сумщину. Президент пообещал помнить все озвученные проблемы и готовить соответствующие решения.