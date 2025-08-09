Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента 9 августа.
Что сказал президент о посягательстве России на украинские территории?
Зеленский отметил, что тактику Путина все хорошо видят.
"Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли – хочет уже второй раз получить территориальную добычу", – сказал президент.
Он отметил, что российскому диктатору дали взять Крым, и это привело к оккупации Донецкой и Луганской областей.
Путин также не получил превентивного наказания, когда собрал войска на украинских границах. Это в свою очередь привело к полномасштабной войне и оккупации и других территорий Украины.
Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожье, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях,
– подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что войну нужно закончить "достойным миром", который будет основываться на "четкой, надежной архитектуре безопасности". И партнеры Украины готовы помочь с этим.