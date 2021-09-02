"Новый уровень отношений": Кулеба и Блинкен довольны переговорами в Вашингтоне
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировали переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Сами лидеры стран остались довольны результатами долгожданной встречи.
Кулеба отметил, что вместо предусмотренной графиком часа, разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Об этом он написал в своем твиттере.
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Как встречу Зеленского с Байденом оценили дипломаты
По словам украинского министра, президенты вывели двусторонние отношения США и Украины на новый уровень.
Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства,
– заявил Кулеба.
В то же время Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана, заявив, что отношения двух стран находятся на высоком уровне.
"Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", – подчеркнул глава Госдепа.
Зеленский и Байден тоже довольны переговорами
Американский лидер подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед российской агрессией. Также он отметил тесное сотрудничество с Украиной в вопросах энергетической безопасности.
Владимир Зеленский выделил вопросы безопасности во время переговоров с Байденом. В частности, говорили о войне на Донбассе, оккупации Россией Крыма и усиления безопасности в Азовском и Черном морях. Президент Украины также отметил поддержку США в вопросе освобождения украинских пленников, которых захватила Россия.Обратите внимание! Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером, который посетил Вашингтон после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.
Встреча Зеленского и Байдена: о чем договорились
- США предоставят Украине досрочную военную помощь в размере 60 миллионов долларов. Это предполагает также предоставление противотанковых систем Javelin и других видов вооружений;
- Украина также получит 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19;
- США будут сотрудничать с Украиной в области кибербезопасности и космоса;
- Украине помогут в ликвидации стратегического ядерного оружия на 7 лет дольше;
- В Украине в ближайшее время изберут нового главу САП для защиты полномочий директора НАБУ;
- Украина и США будут добиваться освобождения политзаключенных и заложников из неподконтрольных территорий;
- США выступают против Северного потока-2 и поддерживают увеличение поставок газа в Украину.
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Вместо предусмотренного графиком часа, разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и @SecBlinken по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.
Текст публикации Энтони Блинкена: