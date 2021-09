"Новый уровень отношений": Кулеба и Блинкен довольны переговорами в Вашингтоне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировали переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Сами лидеры стран остались довольны результатами долгожданной встречи.

Кулеба отметил, что вместо предусмотренной графиком часа, разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Об этом он написал в своем твиттере.

Как встречу Зеленского с Байденом оценили дипломаты

По словам украинского министра, президенты вывели двусторонние отношения США и Украины на новый уровень.

Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства,

– заявил Кулеба.

В то же время Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана, заявив, что отношения двух стран находятся на высоком уровне.

"Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", – подчеркнул глава Госдепа.

Зеленский и Байден тоже довольны переговорами

Американский лидер подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед российской агрессией. Также он отметил тесное сотрудничество с Украиной в вопросах энергетической безопасности.

Владимир Зеленский выделил вопросы безопасности во время переговоров с Байденом. В частности, говорили о войне на Донбассе, оккупации Россией Крыма и усиления безопасности в Азовском и Черном морях. Президент Украины также отметил поддержку США в вопросе освобождения украинских пленников, которых захватила Россия.

Встреча Зеленского и Байдена: о чем договорились

США предоставят Украине досрочную военную помощь в размере 60 миллионов долларов. Это предполагает также предоставление противотанковых систем Javelin и других видов вооружений;

Украина также получит 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19;

США будут сотрудничать с Украиной в области кибербезопасности и космоса;

Украине помогут в ликвидации стратегического ядерного оружия на 7 лет дольше;

В Украине в ближайшее время изберут нового главу САП для защиты полномочий директора НАБУ;

Украина и США будут добиваться освобождения политзаключенных и заложников из неподконтрольных территорий;

США выступают против Северного потока-2 и поддерживают увеличение поставок газа в Украину.

Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером, который посетил Вашингтон после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

