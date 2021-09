"Новий рівень відносин": Кулеба та Блінкен задоволені переговорами у Вашингтоні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та очільник Держдепу США Ентоні Блінкен прокоментували переговори президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена. Натомість самі лідери країн залишились задоволені результатами довгоочікуваної зустрічі.

Кулеба відзначив, що замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Про це він написав у своєму твітері.

Знайте більше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

Як зустріч Зеленського з Байденом оцінили дипломати

За словами українського міністра, президенти вивели двосторонні відносини США та України на новий рівень.

Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства,

– заявив Кулеба.

Водночас Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану, заявивши, що відносини двох країн перебувають на високому рівні.

"Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, й ми віддані світлому та процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто перебуває в групі ризику в Афганістані", – наголосив глава Держдепу.

Зеленський та Байден теж задоволені переговорами

Американський лідер підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією. Також він відзначив тісну співпрацю з Україною у питаннях енергетичної безпеки.

Натомість Володимир Зеленський виокремив безпекові питання під час переговорів з Байденом. Зокрема, говорили про війну на Донбасі, окупацію Росією Криму та посилення безпеки в Азовському та Чорному морях. Президент України також відзначив підтримку США в питанні звільнення українських бранців, яких захопила Росія.

Зустріч Зеленського і Байдена: про що домовились

США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів. Це передбачає також надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь;

Україна також отримає 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для східних регіонів і 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19;

США будуть співпрацювати з Україною в області кібербезпеки і космосу;

Україні допомагатимуть в ліквідації стратегічної ядерної зброї на 7 років довше;

В Україні найближчим часом оберуть нового главу САП для для захисту повноважень директора НАБУ;

Україна і США будуть домагатися звільнення політв'язнів і заручників з непідконтрольних територій;

США виступають проти Північного потоку-2 і підтримують збільшення постачання газу в Україну.

Володимир Зеленський став другим європейським лідером, який відвідав Вашингтон після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Текст публікації Ентоні Блінкена:

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.