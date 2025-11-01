Крупнейший НПЗ в Нью-Мексико взорвался: густой дым накрыл Артезию
- 31 октября на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo Refinery в Артезии произошел взрыв.
- Три человека пострадали.
В США произошла чрезвычайная ситуация на нефтяном заводе в Нью-Мексико. Есть пострадавшие.
В пятницу, 31 октября, на НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery в Артезии прогремел взрыв. На предприятии вспыхнул пожар, густой дым накрыл часть города, передает 24 Канал со ссылкой на AP.
Что известно о взрыве на НПЗ в Артезии?
Три работника завода пострадали. Мониторинг воздуха на территории завода и в соседнем жилом районе не выявил угрозы для общественной безопасности. Как инцидент повлиял на производственные мощности завода, пока не сообщается.
НПЗ расположен рядом с главным перекрестком Артезии, которое является важной транспортной артерией от нефтяного бассейна Пермиан в юго-восточной части штата до остальной территории Нью-Мексико.
Мощность предприятия составляет 100 000 баррелей сырой нефти в сутки, что делает его крупнейшим в штате. Однако пока неизвестно, насколько завод был загружен на момент взрыва.
Предприятие поставляет топливо на рынки юго-запада США, перерабатывая нефть, добытую из бассейна Пермиан – одного из самых активных в мире. Оно работает вместе с еще одним нефтеперерабатывающим заводом в городе Ловингтон, расположенном примерно в 105 километрах.
Компания HF Sinclair, штаб-квартира которой расположена в Далласе (штат Техас), также владеет и управляет нефтеперерабатывающими заводами в Канзасе, Оклахоме, Вайоминге, штате Вашингтон и Юте.
Последние случаи взрывов на важных предприятиях США
- 10 октября, на военном заводе в Теннесси произошел мощный взрыв. Никто из людей, оказавшихся в эпицентре, не выжил. Погибло почти два десятка человек.
- 2 октября на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо, округ Лос-Анджелес, произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар.
- 22 августа, чрезвычайная ситуация произошла на заводе Smitty's Supply в юго-восточной Луизиане, США. Сначала там прогремел взрыв, а затем начался масштабный пожар. Предприятие производит смазочные материалы,