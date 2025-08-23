В небо поднялся густой черный дым. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и ABC News.

Что известно об инциденте на американском заводе?

По данным местных чиновников, инцидент произошел на заводе в городе Роузленд. Предприятие производит смазочные материалы, на нем работают около 400 человек.

После взрыва в 13:00, причина которого пока неизвестна, начался пожар. Однако сообщений о пострадавших не поступало.

Масштабный пожар в Луизиане: смотрите видео

Вскоре власти округа объявили обязательную эвакуацию для тех, кто находился в непосредственной близости от места происшествия – на территории в радиусе 1 мили (около 1,6 километра).

В частности, это касалось начальной школы. Также временно перекрывали автомобильные дороги.

Справка: Роузленд – город в округе Тангипаоа штата Луизиана, расположен примерно в 50 милях (80 километрах) к северо-востоку от Батон-Ружа. В нем проживает около 1 100 человек.

В небо поднимается густой дым: смотрите видео

Местные обеспокоены экологической ситуацией из-за маслянистых остатков, оседающих на автомобилях и крышах домов. Однако пока чиновники не знают, существует ли значительный химический риск, и сколько времени понадобится пожарным, чтобы взять ситуацию под контроль. По состоянию на 16:00 пламя еще тушили.