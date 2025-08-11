Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Что известно о взрыве в Пенсильвании?

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям округа Аллегени, пожар на предприятии начался около 10:51 утра.

Представительница службы Кейси Рейнер сообщила, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Точное количество пострадавших пока устанавливается.

Округ направил на место 15 карет скорой помощи дополнительно к тем, что прибыли от местных служб реагирования.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Сегодня на коксохимическом заводе U.S. Steel в Клертоне, штат Пенсильвания, произошло несколько взрывов... Пострадавшие работники были перевезены в местные больницы для получения помощи, а поисково-спасательные работы на заводе продолжаются. Если вы находитесь в этом районе, продолжайте следовать инструкциям местных властей,

– написал он.

Департамент здравоохранения округа Аллегени заявил, что контролирует ситуацию и призвал жителей в радиусе 1,6 километра от предприятия оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, включить кондиционеры в режиме рециркуляции воздуха и не использовать вентиляцию.

В U.S. Steel заявили, что мониторинг не зафиксировал превышения федеральных стандартов уровня сажи или диоксида серы.

Стоит отметить, что взрывы уже случались на предприятии ранее: в сентябре 2009 года там погиб работник технического обслуживания, а в июле 2010 года взрыв ранил 14 сотрудников и шестерых подрядчиков.