Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Что известно о взрыве в Пенсильвании?
По данным Службы по чрезвычайным ситуациям округа Аллегени, пожар на предприятии начался около 10:51 утра.
Представительница службы Кейси Рейнер сообщила, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Точное количество пострадавших пока устанавливается.
Округ направил на место 15 карет скорой помощи дополнительно к тем, что прибыли от местных служб реагирования.
Ситуацию также прокомментировал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.
Сегодня на коксохимическом заводе U.S. Steel в Клертоне, штат Пенсильвания, произошло несколько взрывов... Пострадавшие работники были перевезены в местные больницы для получения помощи, а поисково-спасательные работы на заводе продолжаются. Если вы находитесь в этом районе, продолжайте следовать инструкциям местных властей,
– написал он.
Департамент здравоохранения округа Аллегени заявил, что контролирует ситуацию и призвал жителей в радиусе 1,6 километра от предприятия оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, включить кондиционеры в режиме рециркуляции воздуха и не использовать вентиляцию.
В U.S. Steel заявили, что мониторинг не зафиксировал превышения федеральных стандартов уровня сажи или диоксида серы.
Стоит отметить, что взрывы уже случались на предприятии ранее: в сентябре 2009 года там погиб работник технического обслуживания, а в июле 2010 года взрыв ранил 14 сотрудников и шестерых подрядчиков.