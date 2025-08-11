Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Що відомо про вибух у Пенсильванії?

За даними Служби з надзвичайних ситуацій округу Аллегені, пожежа на підприємстві почалася близько 10:51 ранку.

Представниця служби Кейсі Рейнер повідомила, що внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Точна кількість постраждалих наразі встановлюється.

Округ направив на місце 15 карет швидкої допомоги додатково до тих, що прибули від місцевих служб реагування.

Ситуацію також прокоментував губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

Сьогодні на коксохімічному заводі U.S. Steel у Клертоні, штат Пенсильванія, сталося кілька вибухів… Постраждалі працівники були перевезені до місцевих лікарень для отримання допомоги, а пошуково-рятувальні роботи на заводі продовжуються. Якщо ви перебуваєте в цьому районі, продовжуйте дотримуватися інструкцій місцевої влади,

– написав він.

Департамент охорони здоров'я округу Аллегені заявив, що контролює ситуацію і закликав мешканців у радіусі 1,6 кілометра від підприємства залишатися в приміщеннях, закрити вікна та двері, увімкнути кондиціонери в режимі рециркуляції повітря та не використовувати вентиляцію.

В U.S. Steel заявили, що моніторинг не зафіксував перевищення федеральних стандартів рівня сажі або діоксиду сірки.

Варто зазначити, що вибухи вже траплялися на підприємстві раніше: у вересні 2009 року там загинув працівник технічного обслуговування, а в липні 2010 року вибух поранив 14 співробітників і шістьох підрядників.