Известно, что взрыв разрушил здание на заводе Innovation Systems компании Northrop Grumman. Сообщений о жертвах нет, передает 24 Канал со ссылкой на Air and Space Forces.
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Взрыв на оружейном заводе в США
Позже в тот же день Northrop опубликовала короткое заявление. В нем говорится о том, что "инцидент произошел в одном из зданий на нашем объекте в Промонторе".
Там отметили, что работают над установлением причин.
Представитель Northrop отказался комментировать уже предоставленное заявление и не уточнил назначение разрушенного здания, в частности – было ли оно задействовано в производстве твердотопливных ракетных двигателей (SRM). Подразделение Innovation Systems компании Northrop обеспечивает почти 90% мощностей по производству SRM в США, что поддерживает деятельность ВВС, NASA и коммерческие космические запуски.
Местная телестанция зафиксировала с вертолета значительные разрушения здания, хотя активного огня не наблюдалось.
Последствия взрыва на заводе: смотрите видео
К слову, Northrop планирует использовать большие твердотопливные ракетные двигатели собственной разработки для новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. ВВС хотят закупить 659 ракет Sentinel, из которых 400 будут размещены в шахтах, а остальные 259 – предназначены для испытаний, разработки и демонстрации возможностей.
Напомним, что ранее в немецком Ганновере произошел взрыв на заводе Continental.