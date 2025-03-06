Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild і Tagesschau.

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Взрыв на территории компании Continental

Полиция и пожарные проверяют обстоятельства взрыва на заводе в районе Варенвальд. Уже известно, что пожар произошел в результате взрыва котла на верхнем этаже. Несколько человек получили осколочные ранения.

Пожарные осмотрели семь человек, у некоторых из них диагностированы некоторые легкие травмы. Спасатели предполагали, что пострадавших будет больше.

Сейчас здание частично повреждено, в результате пожара пострадал фасад и выбило окна на шестом этаже.

Спасатели работают после взрыва на заводе Continental: видео NDR

В конце января на военном заводе Rheinmetall в Испании произошел взрыв. Полиция установила, что он не произошел в результате теракта, но и причин инцидента не называют. Тогда пострадали шестеро мужчин, пятерых доставили в больницу с ожогами и травмами.